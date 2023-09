Les Rockets veulent absolument se débarrasser de Kevin Porter Jr. depuis que le joueur est accusé d’avoir violemment agressé sa petite-amie à New York. Selon Shams Charania, la franchise de Houston a déjà engagé des discussions avec d’autres équipes et serait prête à ajouter des tours de Draft en compensation.

Est-ce que la NBA laissera les Rockets transférer un joueur sous le coup d’une enquête pour agression ? C’est bien là toute la question, mais les Rockets eux prennent de l’avance en offrant déjà – selon Shams Charania – leur joueur à d’autres équipes. Preuve de la volonté des Rockets d’évacuer KPJr ? Ils sont prêts, selon l’insider, à envoyer des tours de Draft à l’équipe qui acceptera un transfert.

The Rockets are actively engaged with multiple teams on a Kevin Porter Jr. trade, incentivizing a deal with several draft picks, sources say. Explaining the reasoning behind all of it on @Stadium: pic.twitter.com/yWB7pSRMjw

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2023

Avec un contrat d’une année seulement garantie pour 15,9 millions de dollars, l’idée est refiler ça au plus offrant contre un joueur qui s’intègrera au collectif des Fusées. Nul doute qu’en cas de transfert, Kevin Porter Jr. sera coupé dans la foulée par sa nouvelle équipe. Reste à savoir ce que la NBA décidera concernant un tel mouvement, puisque la Ligue a rappelé ces derniers jours dans un communiqué que toute sanction des Rockets envers leur joueur était impossible tant que la NBA elle-même n’a rien décidé. Les hautes autorités de la Ligue attendent de leur côté très certainement l’issue du procès – qui aura lieu le 16 octobre prochain à New York – avant d’annoncer ce qu’elle compte faire.

Source : Shams Charania