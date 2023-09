Sergio Scariolo viré par le Virtus Bologne

Sergio Scariolo, sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, n’est plus l’entraîneur du Virtus Bologne. Le club italien a en effet décidé de virer son technicien aujourd’hui.

On connaît des coachs qui passent un meilleur mois de septembre que Sergio Scariolo.

Après l’élimination prématurée de la Roja à la Coupe du Monde 2023 (les Espagnols sont sortis dès le deuxième tour), Scariolo vient d’apprendre qu’il a été démis de ses fonctions par les dirigeants du Virtus Bologne. Ces derniers n’ont visiblement pas apprécié certains des commentaires prononcés par l’entraîneur italien en conférence de presse il y a quelques jours. “Les objectifs et la philosophie de jeu ? Ça c’est une question pour le management. Le club a construit cette équipe et on me l’a donnée” avait notamment déclaré Scariolo.

“Les commentaires du coach adressés à la presse le 13 septembre, qui suivent ceux prononcés lors de la conférence de presse de fin de saison le 27 juin 2023, compromettent malheureusement la sérénité et l’enthousiasme du Virtus et du groupe qui se prépare à affronter ses premières échéances de la nouvelle saison sportive, avec comme objectif d’accomplir des résultats importants au niveau national et international.” – Le communiqué du Virtus Bologne pour justifier sa décision

Sergio Scariolo a passé deux ans au Virtus Bologne, remportant la SuperCoupe d’Italie à deux reprises (2021, 2022), l’EuroCup en 2022 et ramenant le club en EuroLeague. Bologne a également été finaliste du championnat italien deux fois de suite (2022, 2023) sous ses ordres, et finaliste de la Coupe d’Italie cette année. Il restait un an de contrat à Scariolo avec le club italien, qui pourrait désormais engager Luca Banchi, ancien coach de la SIG Strasbourg et élu meilleur entraîneur de la Coupe du Monde 2023 après le superbe parcours de la Lettonie.

Quant à Scariolo, des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait rebondir du côté de… Monaco.

Source texte : Virtus Bologne

💣🚨CRAZY DAY! Despite having just been fired, Sergio Scariolo, once the contractual situation with Virtus Bologna has been settled, could sign for AS Monaco.#Scariolo #Euroleague #ASMonaco pic.twitter.com/Tkdl5XzntH

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) September 15, 2023