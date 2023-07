Mike James va rester à Monaco la saison prochaine !

Quelle fantastique nouvelle ! Selon BasketNews, Mike James n’a pas activé sa clause de retour en NBA, et va rester à Monaco la saison prochaine ! La Roca Team va donc avoir un groupe exceptionnel pour l’exercice 2023-24, et prétendra de nouveau à une grande place sur l’échiquier européen !

Champion de France, troisième de l’EuroLeague 2023, Mike James a tout d’une star du basket européen. Il va le rester, une saison de plus, puisqu’il va prolonger d’un an à Monaco. Une vraie aubaine pour l’équipe du Rocher, qui a pu compter sur son joueur pour mener les troupes cette saison durant les diverses campagnes sportives de l’ASM.

Mike James has not exercised an NBA exit clause, and he is set to play for Monaco in the 2023-24 season, per @Urbodo 🤩 pic.twitter.com/BczF5QagsO

— BasketNews (@BasketNews_com) July 26, 2023

Point chiffres : cette saison, James a planté 15,9 points, 3,7 rebonds et 4,4 passes de moyenne en 38 matchs européens, de quoi faire de lui un incontournable de la compétition. Reste bien sûr en mémoire quelques unes de ses actions, comme le 3+1 invraisemblable face au Real Madrid pour forcer une prolongation. Sasa Obradovic – le coach – aura des problèmes de très riche, puisque sa ligne arrière sera aussi performante que fournie la saison prochaine. On parle de Matthew Strazel, Mike James, Kemba Walker, Elie Okobo, Jordan Loyd et potentiellement Yakuba Ouattara, qui est attendu pour une prolongation de contrat. Reste à voir comment le club gèrera la luxury tax de la LNB, peut-être que certains des joueurs ne joueront pas le championnat de France.

AND-ONE THREE 😱 MIKE JAMES FORCES THE OVERTIME AT WIZINK 🤯 #EuroLeague pic.twitter.com/ORddFT73sM

— AS Monaco Basket EN 🏀 (@ASMBasket_EN) December 8, 2022

BasketNews indique également que la prolongation de Mike James sera sans doute le dernier grand mouvement de l’équipe cet été, puisque Nikola Mirotic, un temps lié à l’ASM dans certaines rumeurs, ne devrait finalement pas venir. Ce qui n’empêchera pas la Roca d’être une équipe parmi les plus compétitives du continent en 2024.

Source : BasketNews.