L’arrivée de Dillon Brooks à Houston est indéniablement un petit événement de cette Free Agency 2023. Si certains discutent le montant et le véritable apport que peut avoir le joueur, il y a un homme pour qui cela n’a pas fait débat : Ime Udoka.

Avec plus de 80 millions de dollars sur quatre ans, le contrat de Dillon Brooks fait débat au sein de la sphère NBA. Si son profil très défensif est précieux dans la NBA actuelle, le tarot semble tout de même élevé pour un joueur de son calibre en attaque. Mais on sait désormais pourquoi les Rockets ont posé une telle kichta sur la table : recruter Brooks était la volonté principale d’Ime Udoka.

“Ime Udoka le voulait. Il l’estimait. C’est principalement pour cela qu’il est à Houston. C’est à Ime Udoka de faire avec ça et d’obtenir la meilleur version de Dillon Brooks, qui peut permettre aux jeunes joueurs de grandir de la meilleure manière possible.” – Tim MacMahon sur The Lowe Podcast (via Usa Today Sports)

Selon le journaliste d’ESPN, Udoka a déjà un fort pouvoir décisionnel au sein de la franchise contrairement à son prédécesseur Stephen Silas. Il pourrait même devenir la figure la plus importante de l’organisation en dehors de la famille de propriétaires. Cela semble clair, le nouveau head coach a les clés du camion (et le pied sur l’accélérateur) pour faire progresser le young core de Houston et le transformer en une équipe compétitive dans les prochaines années. C’est pour cela qu’il a insisté pour recruter Dillon Brooks, en qui il voit le joueur idéal pour entourer cette bande de joueurs.

On devine donc que l’ancien ailier des Grizzlies sera l’un des joueurs majeurs des Rockets l’an prochain, ce qui n’est évidemment pas pour lui déplaire. Toujours dans The Lowe Podcast, Tim MacMahon a en effet expliqué que Brooks souhaitait être l’un des principales options offensives de son équipe, et que c’est pour cela que Memphis a voulu se séparer de lui.

“La principale raison pour laquelle les Grizzlies ont essayé de remplacer Dillon Brooks ces dernières années […] est son problème de sélection de tir. Dillon ne voulait pas être la quatrième ou cinquième arme offensive.”

Fans de Houston, on espère que vous êtes prêts à voir Dillon Brooks prendre plus de tirs que Jalen Green et Amen Thompson la saison prochaine ! On exagère un poil, mais cette déclaration peut faire peur parce que ce n’est pas vraiment dans ce rôle offensif qu’on espère voir Dillon l’an prochain. Il rendrait un plus grand service à son équipe en se mettant en retrait en attaque pour laisser ses coéquipiers se développer, tout en étant une ancre défensive et un modèle de hustle pour les les jeunes autour de lui.

