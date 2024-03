Mike James devrait devenir le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague, ce soir à Monaco

La soirée risque possiblement d’être longue pour Mike James, mais dans le bon sens. Face à L’Étoile Rouge, ce soir, le meneur de l’AS Monaco devrait devenir le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague. Tout un protocole a été mis en place pour que la festoyade soit au coeur de ce moment. Sans trop toucher à la dimension sportive.

Il ne manque que 12 points à Mike James pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague et dépasser les 4455 unités de Vassilis Spanoulis. À la maison. Face à Belgrade, formation historique du continent européen. Tous les critères sont réunis pour que l’américain fasse son oeuvre dans les plus belles dispositions. Et puisse célébrer dignement sa performance. L’organisation de la compétition a ainsi mis en place un protocole très particulier pour la rencontre.

Is this the day? ⏳@TheNatural_05 needs 12 points to become the All-Time Top Scorer in EuroLeague 👑 pic.twitter.com/xLXWc0pKU1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2024

Si le record est battu durant la première mi-temps, le match sera arrêté dans la foulée du tir primé, avec une remise du ballon du match à James, puis un enchaînement de vidéos hommage au joueur. Un autre ballon sera utilisé pour poursuivre la rencontre. Si cela devait arriver en deuxième mi-temps et que le score est de plus de dix points en faveur de l’une des deux équipes, le protocole restera le même. Si le match est plus serré, il faudra attendre le premier arrêt de jeu suivant le tir pour que la fête soit lancée. Est-ce que Sasa Obradovic prendra un temps mort ? Pas sûr, la compétition avant tout !