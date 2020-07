Officiel : Joffrey Lauvergne signe avec Kaunas, le prochain chapitre du Frenchie va s’écrire en lituanien

Quelle date plus appropriée que le 14 juillet pour annoncer la signature d’un Français dans son club ? Nouvelle destination pour Joffrey Lauvergne, qui occupera dès la saison prochaine la raquette du BC Zalgiris Kaunas, club historique du basket lituanien. Une étape de plus pour le pivot tricolore, dans une carrière déjà bien fournie.

Après deux ans passés à Istanbul et au club de Fenerbahçe, il était sans doute temps de changer d’air pour notre Frenchie. Et quoi de plus revigorant que l’air du Nord ? Direction la Lituanie et la ville de Kaunas, repère du BC Zalgiris, formation dans laquelle le pivot originaire de Mulhouse évoluera à compter de la reprise du championnat local. Mais pas question de se cantonner aux frontières du petit pays balte, le nouveau club de Joffrey est chaque année un sérieux concurrent sur la scène européenne. D’un point de vue plus technique, le Français de 28 ans s’engage sur une durée d’un an, et s’offre ainsi le droit de tester à nouveau le marché l’été prochain. Un apport intéressant pour les green-and-whites, puisque le pivot tournait à 6,3 points et 2,7 rebonds de moyenne en 13 minutes de jeu l’année passée en EuroLeague.

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ✍️ Read more ➡️ https://t.co/nAnnHB6XcQ pic.twitter.com/DTSkMZq7Aa — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020

Drafté en 55è position par Memphis en 2013 et envoyé dans la foulée à Denver, Joffrey Lauvergne avait attendu le 19 février 2015 pour signer dans le Colorado et ainsi intégrer l’effectif des Nuggets. Après une fin de régulière pour se chauffer, l’intérieur avait proposé une sympathique saison 2015-16 à 7,9 points et 4,9 rebonds de moyenne, dont une pointe à 22 unités face aux Kings un an tout pile après avoir signé son contrat. Il avait ensuite rejoint Oklahoma City dans le cadre d’un transfert, avant de prendre la direction de Chicago en février 2017 puis celle des San Antonio Spurs de Tony Parker quelques mois plus tard. La franchise texane restera la dernière équipe NBA de Jojo, puisqu’il est ensuite retourné en Europe pour un nouveau départ, à Istanbul en Turquie.

Nouvelle aventure lituanienne pour Joffrey Lauvergne, à qui on souhaite toute la réussite possible dans son nouveau défi. À lui de prouver qu’il est toujours aussi tranchant à l’intérieur et qu’il peut toujours se montrer efficace quand il s’agit de défendre son cercle. On aura donc évidemment un œil sur Kaunas la saison prochaine.

Source texte : Zalgiris.it