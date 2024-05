Après avoir subi en début de match, le Panathinaikos de Mathias Lessort a limité le Real Madrid à 26 points en seconde mi-temps pour s’imposer 95 à 80. L’intérieur français (17 points en presque 33 minutes) a été énorme dans la victoire des siens. Une belle revanche pour un joueur sous-apprécié.

🇫🇷 Lessort 🆚 Poirier 🇫🇷@paobcgr x @EuroLeague#SKWEEKLive #EveryGameMatters #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/Nkjqbb1tPo

— SKWEEK (@skweektv) May 26, 2024

17 points à 5/9 aux tirs, 6 rebonds, 1 assist, 10 fautes provoquées. Pas mal pour une seconde option ! Le Panathinaikos a réussi à triompher du Real Madrid de Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Fabien Causeur hier soir, et le Pana peut remercier son intérieur. Omniprésent dans l’attaque des siens, le Français a sorti une superbe performance pour permettre aux siens de l’emporter hier soir. Après une saison d’EL bien solide à 13,6 points et 6 rebonds à 62,3% aux tirs, Lessort avait gardé une ultime grosse performance pour le match le plus important. Un dernier coup d’éclat pour conclure un Final Four où il a tenu ses cinq adversaires directs au poste 5 (Poirier, Tavares, Papagiannis, Motley et Sanli) à 22 points et 12 rebonds en 66 minutes tandis qu’il envoyait 34 points et 16 rebonds en 64 minutes. Dominant.

En larmes, emporté par l’émotion après cette grande victoire, le pivot de 2m08 a pu revenir, au micro de Cesare Milanti, après le match sur ses premières expériences compliquées dans la compétition et sur les nombreuses personnes qui doutaient de lui en début de saison :

“J’ai toujours cru en moi, j’ai toujours cru que je pouvais accomplir de grandes choses. Pour ma première campagne d’EuroLeague, j’avais 21 ans et j’étais dans un environnement très dur. J’ai eu l’impression de très bien jouer jusqu’à la moitié de la saison, pour un joueur de 21 ans dans sa première année. Mais des choses hors du terrain m’ont amenées à ne plus jouer aussi bien par la suite. Un nouveau intérieur a été signé par l’équipe, je ne sais pas pourquoi, et mes minutes ont baissé, les gens ont arrêté de croire en moi. C’est une revanche pour moi, par rapport aux gens qui disaient, même au début de cette année, que je n’étais pas un intérieur pour une équipe qui visait le titre en EuroLeague, que ma place était en EuroCup, même si l’année dernière j’étais dans la EuroLeague First Team, les gens doutaient de moi quand même. Et maintenant… Je ne suis pas un champion d’EuroCup mais d’EuroLeague.” – Mathias Lessort

Mathias Lessort (@ThiasLsf) shutting doubting mouths:

“Somebody was saying I was not a big man for a contending team. Somebody was saying I was a EuroCup big. People were still doubting me. Now I’m not a EuroCup champion, I’m a EuroLeague champion. Thank you to those people”. pic.twitter.com/K8yPyGcRbR

— Cesare Milanti (@cesaremilanti) May 26, 2024

Le titre d’EuroLeague revient donc au Pana de Kendrick Nunn, Juancho Hernangomez, Jerian Grant, Kostas Antetokounmpo et bien sûr Mathias Lessort. On retrouvera Mathias dans les 19 du groupe France pour les Jeux Olympiques. En attendant, on va laisser notre intérieur profiter de la victoire. Apparemment, il avait prévu de célébrer comme il se doit cette nuit.

Y’all have no idea how drunk I’m about to be 😂😂😂😂😂

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) May 26, 2024

“Vous n’avez aucune idée d’à quel point je m’apprête à être alcoolisé”

Ivre de joie sans aucun doute.

Source texte : Cesare Milanti