Pour la troisième fois en trois matchs, les Wolves sont tombés face à Dallas. Et ils se retrouvent désormais face à une véritable montagne : aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a en effet gagné une série en étant menée 3-0. Mais Naz Reid pense que Minnesota peut devenir la première.

154 équipes ont tenté, 154 équipes ont échoué.

Dans l’histoire des Playoffs NBA, un déficit de 3-0 est synonyme d’élimination automatique. La preuve par 154. Sur les 154 équipes qui ont essayé de gagner une série après avoir perdu les trois premiers matchs, seulement quatre ont réussi à forcer un Game 7 avant de s’incliner : les Knicks lors des Finales NBA 1951, les Nuggets lors des Playoffs 1994, les Blazers en 2003, et enfin les Celtics la saison dernière.

Boston, qui avait perdu ses deux premiers matchs à la maison contre Miami puis le Game 3 en Floride, avait réussi une grosse remontada pour forcer une manche décisive à la maison. Cela peut servir de source d’inspiration pour des Wolves qui en ont bien besoin.

“C’est le premier à quatre victoires. Nous ne sommes pas inquiets. S’il y a bien une équipe qui peut gagner quatre fois de suite, c’est nous.” – Naz Reid après le Game 3 (via ESPN)

“If anyone can win four straight in this scenario, I think it’s us”

– Naz Reid

Les Wolves ont réussi l’exploit de renverser le champion en titre au tour précédent, remportant deux matchs à élimination de suite après avoir enchaîné trois défaites. Donc oui, ces Loups savent faire preuve de résilience. Sauf que là, Minnesota a besoin de quatre victoires en quatre matchs, dont deux à Dallas, pour se qualifier en Finales NBA. Quand on connaît la capacité de Luka Doncic et surtout Kyrie Irving à mettre le couvercle sur un match ou une série, c’est un scénario qu’on a bien du mal à imaginer.

Minnesota est dans une position impossible et peut avoir des regrets. Dans le Game 1, 2 et 3, les Wolves avaient la possibilité de repartir avec la win. Mais à chaque fois, la machine s’est enrayée au pire moment et les Mavs en ont profité.

Plus aucun droit à l’erreur désormais pour les Loups.

