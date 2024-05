Nouveau career-high (21 points) pour Cameron Brink en WNBA

Après un quatrième match à 15 points et 8 rebonds contre l’Indiana Fever de Caitlin Clark où elle avait déjà établi son career-high au scoring en WNBA, Cameron Brink, deuxième choix de la dernière Draft, a décidée d’établir un nouveau record personnel dès le match suivant. Pas le temps.

Elles ont au final perdu d’un point sur le score de 84 à 83, mais les Sparks de Los Angeles ont de quoi sourire après le match de cette nuit contre les Dallas Wings. Alors que Monique Billings envoyait une masterclass (18 points, 12 rebonds et 4 passes ce soir), une jeune ailière de 22 ans profitait du premier quart temps pour envoyer une ligne de stat rarissime. 12 points et 2 contres dans la première période. Personne ne l’avait jamais fait dans l’histoire de la WNBA à part A’ja Wilson. Au final, en 23 minutes, Cameron produira 21 points à 7/12 aux tirs, 3/6 de loin et 4/4 aux lancers avec 2 rebonds, 3 passes et 3 contres.

Bonjour la performance complète… et rare pour une joueuse aussi jeune. Avec sa bonne vision de jeu, sa capacité à stretch et sa grande taille, Cameron Brink va rapidement s’imposer comme un très gros problème pour les défenses adverses si elle enchaîne les performances de la sorte. Pour ne rien gâcher, on l’a vue capable de collecter du rebond à foison sur des temps de jeu limités, tout en étant très gênante pour les adversaires en défense intérieure où ses longs segments lui permettent d’altérer les tirs adverses et de contrer en masse.

A career night for the rook 👏

Despite the loss, Cameron Brink went off for a career-high 21 PTS (7-12 FG), 3 3PM! She also recorded 2 REB, 3 AST, & 3 BLK. #WelcometotheW pic.twitter.com/Db3sQRjNtB

— WNBA (@WNBA) May 27, 2024

On dirait que Los Angeles tient son ailière forte star pour les prochaines années. L’ancienne de Stanford est épatante d’adresse, d’énergie et de sens du jeu dans ses débuts dans la Grande Ligue. Du haut de son 1m95, elle a le talent, la taille et les qualités pour devenir une des toutes meilleures joueuses du monde. On a hâte d’en voir plus !