Déjà la fin de l’aventure NBA pour Evan Fournier ? L’arrière des Detroit Pistons pourrait bien revenir en Europe la saison prochaine et peut-être même en France si l’on en croit certaines sources. L’ASVEL et l’Olympiakos seraient très intéressés par son profil.

Voilà bientôt 12 ans qu’Evan Fournier, arrière talentueux made in Charenton, a débarqué aux Etats-Unis pour vivre son rêve NBA. Le Français a travaillé pour gagner sa place dans la plus grande ligue du monde et s’est même approché des 20 points de moyenne lors de sa dernière année à Orlando en 2020.

Mais cette belle aventure arrive peut-être bien à son terme. Selon Matteo Andreani, journaliste italien pour Basket Inside, Evan Fournier pourrait revenir en Europe la saison prochaine.

Evan Fournier is considering coming back to Europe.

Asvel Villeurbanne wants him, President Parker already contacted him.

Olympiacos Piraeus is also following his case.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Asvel #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ #NBA #Olympiacoshttps://t.co/QcesJdGCrr pic.twitter.com/fGZRc1hhrl

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2024

Tony Parker, le président de l’ASVEL, l’aurait déjà contacté pour tenter de former une ligne extérieure bien sympathique avec Nando de Colo et Timothé Luwawu-Cabarrot. L’Olympiakos, demi-finaliste de l’édition 2024 de l’EuroLeague, serait aussi intéressé. L’arrière rejoindrait ainsi Moustapha Fall en Grèce.

La nouvelle paraît surprenante tant on sait de quoi Evan Fournier est encore capable. À 31 ans, il peut encore apporter ses solides qualités de scoreur à une équipe NBA, et ses belles années dans la Grande Ligue ne remontent pas tant. Il tournait encore à 14 points par match lors de la saison 2021-22, durant laquelle il a même battu le record de John Starks pour le plus grand nombre de tirs à 3-points marqués par un joueur des Knicks en une saison (depuis battu par Donte DiVincenzo).

Mais le Français sort tout de même de deux saisons très compliquées. Mis au placard par Tom Thibodeau pendant près de 18 mois, sa fin de saison 2023-24 du côté des Detroit Pistons n’a pas vraiment rassuré. En manque de rythme, il a eu du mal à démontrer toutes ses qualités et sa cote n’est ainsi pas vraiment remontée.

Evan Fournier 🇫🇷 qui cartonne son ancienne équipe, c’est sa spéciale !

Meilleur marqueur de son équipe avec 17 points et 5 passes en sortie de banc, son meilleur match sous un maillot des Pistons

(+8 de plus/minus dans une défaite de 18 pts ahah)pic.twitter.com/6AiilLC1YK

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 4, 2024

Toujours est-il qu’avec un contrat moins élevé que celui qui était le sien ces dernières années, il est possible de croire à une résurgence de l’arrière, à la manière d’un Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers après la fin de son aventure aux Charlotte Hornets. Pour rappel, Fournier sera potentiellement agent libre cet été, les Pistons possédant une team option.

Mais peut-être qu’Evan Fournier en a assez de l’instabilité qui va de pair avec une carrière en NBA. Le changement de rôle de soir en soir, la possibilité d’être transféré à tout moment, les déplacements qui s’enchaînent… une fin de vie sportive en Europe amènerait sans doute plus de certitudes.

En tous les cas, le prochain objectif du dégarni de Charenton, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au vu du niveau qu’il a montré en FIBA ces dernières années, Evan pourrait bien se replacer dans le paysage basketballistique mondial, rappeler quel type de joueur il est et voir son nombre de courtisans augmenter, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis…

__________

Source texte : Matteo Andreani