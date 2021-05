Rodrigue Beaubois 10e joueur à remporter la NBA et l’Euroleague : dix ans après le titre des Mavs, Rodrigue remet ça sur le Vieux Continent

Si on vous dit Rich Jones, Larry Wright, Jim Brewer, Bob McAdoo, Toni Kukoc, Zan Tabak, Manu Ginobili, Rasho Nesterovic et Josh Powell ? Ce sont les noms qui composent le club très fermé des joueurs ayant remporté dans leur carrière à la fois l’Euroleague et un titre NBA. Et devinez quoi ? Un Français vient de s’y faire une place, il s’agit de Rodrigue Beaubois.

Remporter un titre NBA est l’un des plus grands accomplissements pour un basketteur. Remporter l’Euroleague n’est pas mal non plus, surtout lorsqu’on est originaire du Vieux Continent. Rodrigue Beaubois lui, a fait les deux, dix ans quasiment tout pile après le seul titre de l’histoire des Dallas Mavericks, auquel il avait participé avec 28 matchs de saison régulière à 8,4 points et 2,3 passes de moyenne. Il avait manqué les 54 premiers matchs de la saison à cause d’une fracture du cinquième métatarsien, la même qui l’avait privé de Coupe du Monde 2010, lui qui n’avait et n’a toujours pas revêtu la tunique de l’Équipe de France. Beaubois sera trop juste pour les Playoffs 2011 à cause de ses blessures récurrentes et payera la montée en puissance de J.J. Barea. Mais ce dimanche, Rodrigue était bel et bien de la partie avec l’Anadolu Efes pour la finale de l’Euroleague face au Barça, où un petit parfum de NBA s’est fait sentir avec la présence de Pau Gasol. Au bout du compte, une victoire acquise dans la dernière minute et un premier sacre continental pour le club d’Istanbul. Outre Beaubois et ses 3 points, 1 rebond en 10 minutes, un autre Français, Adrien Moerman (6 points, 8 rebonds, 1 passe), est lui aussi titré. Après une jolie demi-finale face au CSKA à 15 points à 6/9, Roddy boucle les Playoffs d’Euroleague à 15,2 points, 2,4 rebonds, 2,2 passes et le Final Four à 9 points et 60% au tir.

« C’est incroyable. C’est encore difficile de le croire mais oui, nous l’avons fait. Nous savions que nous avions quelque chose de spécial lors de la première saison. Nous avons dû arrêter la deuxième saison à cause de la crise sanitaire. Mais cette année, nous sommes allés chercher la victoire. Nous sommes si fiers et si heureux. C’est un grand moment pour nous tous. Nous avons travaillé trois saisons pour ce titre. Je ne sais pas si je vais dormir, cela fait trois ans que j’attends ça. » — Rodrigue Beaubois à Eurohoops.

De quoi garnir une belle armoire à trophées pour le 25e choix de la Draft 2009, passé successivement par Cholet, Dallas, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, le Saski Baskonia (Liga ACB) avant d’atterrir à Istanbul en 2018. Champion NBA en 2011 avec les Mavs, le natif de Pointe-à-Pitre remporte l’Euroleague après également un titre de champion de Turquie en 2019.

Let Adrien Moerman introduce you the first French player to win both @NBA (2011) and @EuroLeague (2021) titles: Monsieur Rodrigue Beaubois!@AnadoluEfesSK#F4Glory pic.twitter.com/PmxbQ51nWy — Pietro Scibetta (@pietroscibetta) May 30, 2021

What a season, comme on dirait au pays de l’Oncle Sam. Bravo à Rodrigue Beaubois qui, à 33 ans, continue de briller même loin de la NBA. À l’instar d’Olivier Giroud en finale de Ligue des champions avec Chelsea, certains s’amusent à sous-entendre que seuls les joueurs ayant le plus participé au titre le méritent. Sauf que dans un sport collectif, chaque pièce du puzzle est essentielle et Rodrigue peut désormais se targuer de mettre plusieurs bagues à sa main.