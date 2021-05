Preview de la soirée NBA : deux salles, deux ambiances, et probablement un nouveau sweep au programme

Nouvelle soirée NBA, nouvelle soirée de Playoffs, nouvelle preview. Ce ne sont pas les mêmes enjeux pour ces équipes, même si l’objectif sera le même pour tous : gagner (bam envoie la musique de Fort-Boyard : toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus foooort !).

1h : Wizards – Sixers : aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’est parvenue à remporter une série après avoir été menée 3-0. Et si les Wizards ne sont clairement pas armés pour devenir la première, ils possèdent un mec plutôt habitué à défier les statistiques et battre des records. Ce mec, c’est évidemment Russell Westbrook. Il s’est malheureusement blessé au Game 2 (pas à cause du popcorn mais parce qu’il s’est retourné la cheville), il a pu jouer le Game 3 et claquer un triple-double mais il n’est pas à 100% et sa blessure risque de continuer de s’aggraver. Cependant, s’il est capable de respirer, Russ va rentrer sur le terrain et se donner corps et âme et cheville et triple-double. Bradley Beal ferait bien aussi de se suractiver et de planter genre 40 pions pour sauver son équipe. Ish Smith est lui incertain, son absence ferait du mal à D.C. car Ish Speedy Gonzales apporte mine de rien en sortie de banc. Du côté de Philadelphie, absolument aucun absent, la roue a tourné. Les hommes de Doc Rivers vont sûrement vouloir finir cette série vite fait afin de se reposer et bien préparer le second tour contre les Hawks ou les Knicks. C’est « do or die/dos au mur/win or go home/ah ouais frérot c’est chaud » pour les hommes de Scott Brooks cette nuit : à regarder !

3h30 : Grizzlies – Jazz : pas d’absent, que des monstres. Un très beau match 3 où Donovan Mitchell, Ja Morant, Dillon Brooks et Mike Conley ont brillé, ça fait beaucoup oui mais c’était vraiment sympa. Dernier match peut-être à Memphis qui devra retourner dans l’ambiance de la Vivint Smart Home Arena après le Game 4 de cette nuit. Les Oursons, qui avaient réussi à y prendre un match, feraient bien de ne pas se faire chiper leurs deux rencontres à la maison mais bien d’égaliser pour rendre la série encore et toujours plus croustillante. C’est donc là que le 6MOTY (Jordan Clarkson), les peut-être DPOY (Rudy Gobert) et COTY (pas René) vont chercher à mettre un bon coup au moral en prenant une avance de trois matchs à un. Rudy devra continuer de protéger sa peinture aussi bien que l’aménagement du Louvre pour la Joconde puisque Ja cherche apparemment à dunker sur lui à chaque possession, avec détermination et persévérance : on aime. Le match risque d’être électrique et de rendre la série qui semblait jouée d’avance encore plus excitante.

Intensité folle cette nuit avec des Wizards qui vont tout donner pour survivre et des Grizzlies qui veulent surprendre ce Jazz afin de remettre les compteurs à zéro. Soyez honnêtes : deux matchs ça va, vous avez déjà fait pire donc pourquoi pas venir regarder cette nuit…