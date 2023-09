Alors que le marché de l’été est derrière nous et que les camps d’entraînement vont bientôt montrer le bout de leur nez, Jarred Vanderbilt et les Lakers animent un peu l’actu NBA avec la signature d’un nouveau contrat ce vendredi. Les détails, c’est juste en dessous.

48 millions de dollars sur 4 ans.

Voila la gueule du nouveau contrat de Jarred Vanderbilt avec la mythique franchise californienne, si l’on en croit l’insider Shams Charania de The Athletic. Le deal est garanti à 100% et Vanderbilt a même réussi à décrocher une player option sur la quatrième et dernière année.

Los Angeles Lakers forward Jarred Vanderbilt has agreed on a four-year, $48 million contract extension with the franchise, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Erika Ruiz told @TheAthletic @Stadium. Deal is fully guaranteed with a player option in the fourth year. pic.twitter.com/4kuLlt8zeT

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2023

Cette prolongation de contrat tombe un an avant la fin du deal actuel de Vanderbilt, qui devait devenir agent libre en 2024 après une ultime saison à seulement 4,6 millions de dollars. Avec ce deal à 12 millions l’année sur la période 2024-2028, Jarred Vanderbilt triple quasiment son salaire mais ça reste une sacrée belle affaire pour les Lakers, une de plus dans l’été convaincant du manager général Rob Pelinka.

Parce que même si Vanderbilt n’affole pas les compteurs (8 points et 7 rebonds de moyenne en 2022-23), il fait partie de ces joueurs que toutes les équipes aimeraient avoir dans leur effectif. Excellent rebondeur, fort défenseur et véritable energizer, l’ailier-fort de 24 ans a été l’une des raisons de la folle ascension des Lakers en deuxième partie de saison dernière. Pour rappel, Vanderbilt a été transféré du Jazz à Los Angeles au moment de la trade deadline de février.

___________

Source image : The Athletic