Lakers : Jarred Vanderbilt absent deux semaines de plus

Absent en ce début de saison à cause d’un bobo au talon, Jarred Vanderblit ne reviendra pas tout de suite si l’on en croit les dernières infos en provenance de Los Angeles.

Deux semaines d’absence minimum.

C’est la durée annoncée par Dave McMenamin d’ESPN, avant que Jarred Vanderbilt ne soit réévalué pour sa blessure au talon gauche. D’après l’insider, l’ailier-fort des Lakers souffre d’une inflammation d’une ou plusieurs bourses séreuses (merci Doctissimo), le genre de pépin bien relou qui prend du temps à guérir.

Jarred Vanderbilt will be re-evaluated in two weeks, the Lakers say. Still dealing with bursitis in his left heel.

— Dave McMenamin (@mcten) October 27, 2023

Prolongé par les Lakers mi-septembre pour un prix tout à fait raisonnable (48 millions de dollars sur 4 ans), Jarred Vanderbilt a raté quasiment l’ensemble de la présaison (un match joué seulement) ainsi que les deux premières rencontres de saison régulière contre Denver et Phoenix. En son absence, Los Angeles a intégré dans son cinq Taurean Prince, qui a cartonné face aux Nuggets avant de réaliser un zéro pointé contre les Suns.

Réputé pour sa défense et ses grosses capacités de rebondeur, Vanderbilt fut l’une des raisons du renouveau des Lakers la saison dernière après la trade deadline de février.

Source texte : ESPN