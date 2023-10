La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ancien joueur des Cleveland Cavaliers durant les années 1970, Bobby “Bingo” Smith est décédé ce vendredi à l’âge de 77 ans. La franchise de Cleveland – où il a son numéro retiré – lui a rendu hommage via un post sur X.

Tout récemment, on a eu connaissance d’un potentiel package des Knicks pour Joel Embiid, en cas de future demande de transfert du pivot. Mais selon SNY, cela en a touché une sans faire bouger l’autre chez les Sixers. Aujourd’hui, la situation reste la même : le MVP veut rester à Philadelphie pour ramener un titre de champion.

Forfait la nuit dernière face aux Lakers à cause d’une blessure au pied, Devin Booker vise un retour mardi prochain face aux Spurs si les résultats de l’IRM le permettent. Il ne jouera donc pas ce week-end contre Utah. (Source : NBA TV)

Malcolm Brogdon s’était préparé à partir aux Clippers… à deux reprises cet été. D’abord en juin à travers un transfert à trois entre Los Angeles, Boston et Washington (le fameux trade de Porzingis qui a capoté), puis il y a quelques semaines quand Jrue Holiday a quitté Milwaukee (via ClutchPoints).

“Je savais que les Celtics étaient intéressés par Jrue et j’étais un joueur que Boston était prêt à transférer. Je me préparais à la fois pour les Blazers et les Clippers, je pensais que j’allais être soit à Portland soit être envoyé directement à Los Angeles” a déclaré Brogdon, toujours dans l’Oregon à l’heure de ces lignes.”

Toujours en lien avec le dossier Jrue Holiday, les Clippers auraient offert Terance Mann aux Blazers pour essayer d’obtenir Jrue avant qu’il parte à Boston. Mann ne semble donc pas aussi intouchable que ça à Los Angeles, d’où la volonté des Sixers de le récupérer contre James Harden. Sans succès pour l’instant. (Source : Yahoo Sports).

Ayo Dosunmu a remporté le NBA Cares Bob Lanier Community Assist award pour son implication auprès des jeunes de Chicago. (Source : NBA)

