De retour chez les Sixers mercredi après une dizaine de jours d’absence, James Harden n’a pas accompagné l’équipe pour le mini road-trip du début de saison (à Milwaukee et Toronto). Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé…

Le dernier épisode de la saga Harden vient de sortir, et celui-là est plutôt épique.

Revenu chez les Sixers la veille du premier match de Philadelphie jeudi, James Harden avait préparé ses valises pour accompagner l’équipe en déplacement. Le Barbu est allé jusqu’à l’aéroport pour monter dans l’avion avec ses coéquipiers… tout ça pour se prendre un stop au moment d’embarquer. C’est Chris Haynes de Bleacher Report qui a partagé la news dans un article revenant sur les coulisses du récent retour d’Harden.

James Harden went to the airport to join the 76ers on their road trip, and was denied entry onto the team plane by a security official, per @ChrisBHaynes

Encore un signe que James Harden et les Sixers ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Quand le Barbu est revenu au centre d’entraînement de Philadelphie il y a deux jours, les Sixers ont annoncé au All-Star que la meilleure chose à faire pour lui était de rester à Philly pour se préparer physiquement après son absence prolongée. Un message qu’Harden a pris comme une proposition, plutôt que comme une consigne à suivre. Il s’est ainsi pointé à l’aéroport, lui qui prévoyait plutôt d’utiliser le road-trip à venir pour se réintégrer à l’équipe et monter en puissance individuellement. Selon Bleacher Report, c’est alors qu’Elton Brand (manager général) et Nick Nurse (coach) lui ont fait comprendre qu’il devrait rester à Philadelphie.

“Les Sixers assurent que la montée en puissance d’Harden représente la priorité, alors que le camp Harden pense que la priorité est d’éliminer toute distraction potentielle alors que l’équipe entame la saison avec un road-trip difficile de deux matchs.” – L’insider Chris Haynes

Forcément, James Harden est reparti frustré de l’aéroport, lui qui va devoir se contenter de petites séances au centre d’entraînement des Sixers, avec les joueurs two-way de l’effectif.

Voilà qui promet pour la suite…

Source texte : Bleacher Report

