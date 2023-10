Absent depuis plusieurs séances aux entraînements des Sixers mais également au match de l’équipe face aux Bucks cette nuit, James Harden et les Sixers pourraient bien passer à la caisse. La NBA s’est en effet saisie du dossier pour vérifier les motifs d’absence du joueur, comme indiqué dans le nouveau CBA.

Match d’ouverture de saison en antenne nationale, James Harden absent. Une sacré tuile pour la NBA, qui compte sur les visages comme celui de Ramesse afin de booster les audiences. Toutefois, la ligue va répondre. Comme indiqué dans sa nouvelle politique concernant les absences de grands joueurs pour les matchs diffusés sur antenne nationale, Adam Silver et ses équipes se réservent le droit de vérifier les absences pour s’assurer que ces dernières sont valables (blessures, raisons personnelles suffisantes).

Maintenant, on connaît la situation d’Harden. Refus de s’entraîner sur fond de transfert désiré chez les Clippers, difficile d’imaginer qu’une telle situation passe auprès de la NBA. Michel Bass, porte-parole de la Ligue, a ainsi déclaré à ESPN que l’affaire serait réglée rapidement.

“Nous enquêtons sur les faits autour de l’absence de James Harden cette nuit pour déterminer s’il existe ou non des raisons concernant sa non-participation.”

ESPN rappelle également que l’amende pourrait être très salée d’entrée de jeu : 100 000 dollars pour un premier manquement (facturé à la franchise), puis 250 000 et enfin plus d’1 million. Pour se défendre, les Sixers ont toutefois plusieurs cartes à jouer : expliquer à la NBA que la situation physique d’Harden nécessitait qu’il reste s’entraîner à Philadelphie, mais aussi les statuts du CBA qui indiquent que les règles sont allégées pour les joueurs à plus de 1000 matchs en carrière. De quoi se sauver potentiellement les miches pour cette fois, mais sans doute pas pour la prochaine, où la NBA pourrait être bien moins gentille.

Source : ESPN, NBA Communications