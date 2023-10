On ne sait pas si vous l’aviez remarqué, mais il y a une légère hype en ce moment autour de Victor Wembanyama. Une hype qui s’est traduite dans les chiffres d’audience de son premier match NBA contre les Dallas Mavericks mercredi dernier.

Victor Wembanyama n’est pas qu’un phénomène national, son premier match en NBA contre les Mavs est venu confirmer cela. Le début de la rencontre a été regardé par 2,99 millions de personnes en moyenne selon ESPN, le plus grand nombre de téléspectateurs lors du premier double header depuis 11 ans. Même en élargissant le scope en prenant en compte toutes les rencontres s’étant déroulées lors de l’Opening Week de la Grande Ligue, il faut remonter à 2018 et le premier match de LeBron James au Staples Center en tant que Laker pour observer un tel succès.

A titre de comparaison, lors du premier match de King James en NBA, 3,03 millions de personnes étaient devant ESPN, lors de celui de Zion Williamson, 2,36 millions.

Lors du match, le pic d’audience a même été de 3,9 millions de personnes selon Sports Media Watch. C’est bien simple, hors match de Noël, jamais un Spurs – Mavs n’avait réuni autant de personnes devant l’écran en saison régulière, Dirk Nowitzki vs Tim Duncan, c’était quand même bien moins excitant (non).

Victor Wembanyama’s debut:

🏀 2.99M viewers

🏀 Most-watched Mavs/Spurs reg. season game on ESPN ever (non-Xmas)

🏀NBA League Pass viewership in France was up +220% vs. last year’s regular season avg

🏀214M video views: most of any player on NBA social since start of preseason pic.twitter.com/tKHSFtLiyQ

— NBA Communications (@NBAPR) October 26, 2023

Sur le digital également, la Wembamania emporte tout. En France, on constate une augmentation de vues sur le NBA League Pass de +220% par rapport à l’année dernière. Dans le monde, Wemby est le joueur NBA dont les clips sur les réseaux sociaux ont été le plus visionné depuis le début de la présaison avec 214 millions de vus.

Avant sa draft, Adrian Wojnarowski avait déclaré que la valeur de l’équipe qui sélectionnerait Victor Wembanyama pourrait augmenter de 500 millions de dollars et les chiffres cités précédemment expliquent pourquoi. L’intérieur de San Antonio est d’ores et déjà un phénomène médiatique et le visage de sa franchise et sa saison rookie va être scrutée comme peu d’autres l’ont été avant lui, à coup de 2,99 millions de personnes.

Source texte : ESPN