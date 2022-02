Programme NBA : Joel Embiid et James Harden débarquent au Madison Square Garden, mode Scary Minutes activé

Pour bien finir le week-end, la NBA nous propose huit matchs au programme ce dimanche et la bonne nouvelle, c’est que ça va commencer bien tôt avec le déplacement des Sixers à New York. Joel Embiid et James Harden au Madison Square Garden dès 19h ? Avec un Suns – Jazz juste derrière ? On prend tous les jours !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 27 FEVRIER

19h : Knicks – Sixers (sur beIN Sports 3)

21h30 : Suns – Jazz

23h : Pacers – Celtics (sur beIN Sports 4)

1h : Hornets – Pistons

1h : Rockets – Clippers

1h30 : Warriors – Mavs

3h : Blazers – Nuggets

4h : Lakers – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Sixers (19h) : bien sûr, y’a le Phoenix – Utah de 21h30 qui s’annonce très sympathique. Y’a aussi le Warriors – Mavericks de 1h30 qui promet d’être pas mal du côté de la Baie de San Francisco. Mais si on met le Knicks – Sixers de 19h en match de la « nuit », c’est évidemment parce que les Knicks sont bons cette rencontre représente l’acte II de l’ère Joel Embiid – James Harden. Un acte II qui se déroulera dans la Mecque du basket, le tout à une heure parfaite pour nous les Français. Que voulez-vous de plus ? Et quand on voit à quel point Philadelphie a détruit les Wolves vendredi pour la première du Barbu sous ses nouvelles couleurs, on se dit qu’on pourrait assister à une nouvelle démonstration ce soir. Vivement 19h ! #ScaryMinutes.

Embiid- 34 PTS. 10 REB. 72 TS%

Harden- 27 PTS. 12 AST. 8 REB. 85 TS%

Maxey- 28 PTS. 83 TS% Scary Minutes 😈 pic.twitter.com/6yjuQ6sTE2 — Jesse 🦅🔔 (@PrimetimeJesse) February 26, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Suns – Jazz, un bon gros choc de l’Ouest qui promet malgré l’absence du Point God. Immanquable !

Pistons hier, Pacers aujourd’hui, ça va le calendrier des Celtics n’est pas trop compliqué en ce moment…

Les Hornets sont dans le dur depuis quelques semaines, rien de mieux qu’un match contre Detroit pour se relancer.

Stephen Curry et Luka Doncic sur un seul et même parquet ? Le rêve pour tout fan de basket.

Lakers contre Pelicans, vive l’ambiance du play-in !

Un joli programme NBA, qui s’accorde bien en plus avec des rencontres alléchantes tôt dans la soirée, bref c’est typiquement le genre de soirée qu’on kiffe. Alors on va kiffer.