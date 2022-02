Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur James Harden et la victoire des Sixers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 13 février, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec huit matchs dont trois à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Knicks (4,30) – Sixers (1,26)

21h30 : Suns (1,98) – Jazz (1,87)

23h00 : Pacers (3,85) – Celtics (1,28)

01h00 : Rockets (3,35) – Clippers (1,35)

01h00 : Hornets (1,16) – Pistons (5,50)

01h30 : Warriors (1,55) – Mavericks (2,55)

03h00 : Blazers (3,80) – Nuggets (1,29)

04h00 : Lakers (1,87) – Pelicans (1,98)

Le pari qu’on sent bien

James Harden marque minimum 20 points et les Sixers gagnent chez les Knicks (2,00) : pour sa première sortie sous le maillot de sa nouvelle franchise, James Harden nous gratifié d’une performance d’une grande propreté et son duo avec Joel Embiid a montré des signes extrêmement prometteur pour la suite. Le Barbu est une machine à scorer. Même en trainant des pattes plus tôt dans la saison avec les Nets, il tournait à plus de 22 points par match et avait atteint la barre des 20 unités à 25 reprises en 44 sorties. L’imaginer faire des dégâts au scoring face à la défense des Knicks est tout sauf surprenant. Quant à la victoire des Sixers… Ils sont très favoris de cette rencontre face à des Knicks dont la défense est moyenne et l’attaque parmi les plus inoffensives de la ligue cette saison. Le risque de cette belle cote à 2,00 réside probablement dans un blowout qui viendrait réduire le temps de jeu du Barbu alors qu’il aurait déjà beaucoup distribué et peu scoré.

Le combiné à tenter

Devin Booker marque minimum 25 points et les Celtics battent les Pacers (1,92) : en l’absence de Chris Paul, Devin Booker voit ses responsabilités offensives augmenter à la création mais continuera de scorer comme il sait le faire. 25 points, c’est un peu moins que sa moyenne cette saison. La cote est à 1,50. Les celtics jouent bien, les Pacers sont sympas à regarder mais gagnent peu. La cote des Celtics vainqueurs est à 1,28.

Une petite folie pour finir ?

Terry Rozier marque minimum 25 points contre les Pistons (3,25) : 25 points, c’est une barre que Terry Rozier a atteinte à 14 reprises cette saison (52 matchs) et ce ne fut pas le cas lors des deux derniers matchs. Est-ce que cela augmente d’ailleurs la probabilité de réussite de cette petite folie ? Oui, car Terry est scary. Un argument aux bases solides comme vous pouvez les constater.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

