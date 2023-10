Pour leur dernière rencontre de présaison, les Pelicans sont allés gagner sur le terrain du Magic avec un Zion Williamson en très grande forme sur la mi-temps qu’il a disputée. De bon augure à pile une semaine de la reprise.

Dire que cette présaison se passe comme sur des roulettes en Louisiane serait mentir. En plus d’une infirmerie bien remplie (Nance, Alvarado, Murphy, Marshall), les volatiles n’ont pas forcément brillé sur les parquets avec trois défaites sur leurs trois premiers matchs dont une énorme raclée face aux Rockets. Cette nuit marquait la dernière répétition pour les hommes de Willie Green. Un déplacement au Magic pour gagner en rythme et si possible prendre un peu de confiance avant la reprise le 26 face aux Grizzlies. L’occasion aussi pour Zion Williamson de monter en puissance, lui qui revient tout juste après de longs mois sur la touche.

Face à Orlando, Thanos a montré son meilleur visage. Une grosse activité défensive pour aller choper une flopée de ballons dans les mains de ses adversaires, des contre-attaques éclairs avec des gros tomars pour sanctionner les turnovers du Magic, une agressivité constante et une belle efficacité au moment d’attaquer le panier. Le Zion Williamson qu’on a bien envie de voir tous les soirs.

La feuille de stats est digne d’un All-Star en puissance : 16 points, 3 rebonds, 3 passes, 5 interceptions et 2 contres en… 15 minutes. Une seule mi-temps joué mais un véritable show pour les yeux et un vrai motif d’espoir pour la saison à venir des Pels. S’ils peuvent compter sur un Zion Williamson de ce niveau-là et en bonne santé, les hommes du Bayou auront de bien meilleures chances de croire aux Playoffs à l’Ouest.