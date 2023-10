Opposé aux Bucks du duo Antetokounmpo – Lillard, le Thunder a sorti une prestation de qualité pour arracher une victoire maitrisée en présaison (124-101). Un résultat idéal pour faire le plein de confiance à une semaine de la reprise.

Pour la feuille de stats de cette rencontre, c’est par ici que ça se passe.

Deuxième sortie pour la version 2023-24 des Milwaukee Bucks ou plutôt la version deux superstars. Pas de Brook Lopez, de Bobby Portis ni même de Khris Middleton pour les Daims mais Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo étaient eux bien de la partie pour défier le Thunder. Un test digne de ce nom pour OKC, pas forcément royal sur ce début de présaison (1 victoire pour 2 défaites) avec notamment des largesses défensives pointées du doigt par Mark Daigneault.

Cette nuit par contre, le Thunder a su fermer les trous pour compliquer considérablement la tache aux Bucks. Limité à 101 points, Milwaukee a longtemps tenu la cadence d’OKC grâce aux percées pleine de puissance d’un Giannis Antetokounmpo (18 points, 10 rebonds, 4 interceptions), bien secondé par le coup de chaud à 3-points de… Malik Beasley (20 points, 6/11 de loin). Et Damian Lillard ? Pas un grand soir pour l’homme à la montre (5 points, 4 passes, 2/11 au tir..), très maladroit et surtout très bien marqué par un Lu Dort comme souvent accroché à son short. On sent pour le moment un Dame qui cherche un peu sa place sur le terrain, ça manque encore d’automatismes ce qui est normal.

Côté Thunder, tout le monde a mis la main à la pâte avec cinq joueurs à plus de 10 points, une balle qui tourne bien, une défense très bien en place qui a pris son plus faible total de points de la présaison (101). Pas besoin d’une masterclass d’un Shai Gilgeous-Alexander cette nuit, c’est le collectif qui a fait le boulot pour les bleus et blancs. Excellent, Josh Giddey finit meilleur marqueur des siens avec 19 points, auxquels il ajoute 7 rebonds et 5 passes. Jalen Williams et Chet Holmgren suivent avec 18 points chacun. Le concurrent de Wemby pour le Rookie de l’Année a encore été très intéressant des deux côtés du terrain avec sa défense, sa mobilité et son adresse de loin aussi. C’est ce trio qui a permis au Thunder de faire la séparation au retour des vestiaires, dans un quart-temps dominé par OKC. Comme souvent dans cette présaison, le dernier quart-temps a été l’occasion pour les deux coachs d’ouvrir leur banc pour donner du temps de jeu à ceux qui verront de moins en moins le terrain d’ici une semaine.

Après la rencontre, Mark Daigneault a félicité les siens, notamment pour leur implication défensive face à une équipe qui devrait encore jouer les premiers rôles cette saison. Des propos rapportés par Clemente Almanza de Thunder Wire.