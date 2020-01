Mike Malone intègre le staff de la Serbie en vue des JO 2020 : on sent que le Joker a passé quelques appels après le Mondial

Cet été se déroulent les Jeux Olympiques de Tokyo. En ce qui concerne le basket, Team USA aura sûrement à cœur de se venger de l’élimination prématurée en Coupe du Monde. Du côté des autres prétendants, la Serbie affiche ses ambitions en ajoutant un grand nom à son staff, à savoir un certain Mike Malone.

Comme en 2019 avec le Mondial, la planète basket ne va pas s’arrêter de tourner après la fin des prochains Playoffs et on pourra se shooter avec notre dose de balle orange durant l’été. En effet, le tournoi olympique va satisfaire les accros du 24 juillet au 9 août. L’occasion pour les Ricains de se venger, tandis que les autres nations vont tenter de les taper (comme la France cocoricooo) pour aller le plus loin possible. C’est dans cette optique que la Serbie a recruté le coach de Denver Mike Malone. C’est ce qu’annonce Eurohoops, et l’information a été confirmée par la fédération serbe sur son site. Il va donc intégrer le staff d’Igor Kokoskov, probablement dans un rôle de consultant, et retrouver ainsi un certain Nikola Jokic. Sa place officielle est floue mais il semble évident qu’il a été recruté pour sa relation privilégiée avec le Joker, qu’il coache depuis plusieurs saisons maintenant dans le Colorado. Cependant, le timing risque d’être très serré si les Nuggets vont loin en Playoffs car pour disputer les JO, la Serbie devra passer par un tournoi de qualification qui aura lieu à domicile du 23 au 28 juin. Donc à voir l’état de fatigue dans lequel Jokic va arriver, parce qu’il n’est pas connu pour être le joueur le plus endurant du monde (la brioche tout ça…).

L’arrivée de Mike Malone montre une chose. La Serbie souhaite mieux utiliser le talent de Nikola Jokic après l’échec du dernier Mondial, où elle a été éliminée de façon surprenante en quarts de finale par l’Argentine malgré l’un des meilleurs effectifs du tournoi. Plaque tournante du très solide collectif de Denver, le Joker est devenu l’an passé un candidat MVP sous les ordres de Malone mais il n’a pas eu le même impact dans l’équipe nationale. On peut donc imaginer que cette signature assez inhabituelle a pour but de donner confiance à Jokic, de le motiver et peut-être de l’utiliser exactement comme à Denver. On voit donc très vite que Malone va devenir le psy du pivot et l’intermédiaire entre ce dernier et le reste du staff, et il est prêt à le suivre au bout du monde pour cela. C’est beau, on vous défie de trouver quelqu’un qui vous aimera autant que Malone aime son joueur. Sacrifier ses vacances pour aller apprendre le serbe au Japon, c’est la plus belle preuve d’amour.

La signature de Mike Malone en tant que consultant pour la Serbie est donc un grand coup et qui sait, on va peut-être enfin voir le véritable Jokic sous le maillot de son pays. Les Serbes doivent se rattraper après l’échec du Mondial et ça passe par une qualification aux JO suivie d’une belle campagne olympique.

Source texte : Eurohoops