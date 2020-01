NBA All-Star Game 2020 : on fait le point sur les votes ! Apéro TrashTalk

Chaque année, les votes du All-Star Game déchaînent les passions. On est à la mi-janvier aujourd’hui, ce qui signifie que le match des étoiles se rapproche lentement mais sûrement. C’est donc un bon moment pour faire le point sur ces fameux votes.

Qui sera choisi en titulaire ? Quelles sont les incohérences jusqu’ici ? Qui va voler sa place au All-Star Game ? Voilà les questions qu’on se pose aujourd’hui à un mois du match des étoiles, qui se déroulera du côté de Chicago cette année. Il y a quelques jours, la NBA a dévoilé les derniers résultats concernant les votes dans chaque conférence, et on a ainsi décidé de rebondir dessus. Les grands noms sont évidemment présents, mais on retrouve aussi les légendes Tacko Fall et Alex Caruso dans le lot. Alors forcément, ça fait causer. Allez, on s’installe pour débriefer tout ça pendant pratiquement 50 minutes, dans la joie et la bonne humeur.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux