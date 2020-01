All-Star Game 2020 : c’est l’heure de choisir les remplaçants ! Apéro TrashTalk

C’est ce soir sur TNT que seront annoncés en direct les douze remplaçants pour le All-Star Game de Chicago. Deux sur le backcourt, trois sur le frontcourt et deux wild-cards, à l’Est comme à l’Ouest, avec le lot habituel d’heureux élus et de grands déçus.



Plus que quelques heures. Plus que quelques heures avant de savoir qui de Bradley Beal, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Devin Booker, Bam Adebayo, Domantas Sabonis, Rudy Gobert, Zach LaVine, Khris Middleton, Jayson Tatum ou Mason Plumlee connaitront l’honneur d’accompagner les dix titulaires lors du prochain All-Star Game, évènement planétaire qui s’annonce cette année chargé d’émotion pour les raisons que vous imaginez. La France attend un certain Rudy, on se demande aussi si le vénérable Vince Carter aura droit à son invit’, et dans tous les cas on en connait quelques uns qui risquent de tirer un peu la gueule demain matin, c’est l’jeu comme dirait l’autre. Quoiqu’il en soit on s’est posé et on a confronté les avis, histoire d’anticiper un peu ce à quoi on « doit » s’attendre pour la nuit prochaine.

