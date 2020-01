Air Jordan 13 Retro Playground GS : il n’y a pas d’âge pour porter des Jojo

Les petits pieds sont gâtés avec la sortie des Air Jordan 13 Retro Playground GS limitées aux pointures de 35,5 à 40. Elles sont évidemment disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

On commencera avec une petite pensée émue pour la Team Geox qui a traversé des moments difficiles à l’école. La cour de récré est une jungle où le style est évidement jugé sans pincettes par tous ses petits camarades de classe, alors il vaut mieux assumer son style pour ne pas avoir de problème. Ce sera évidemment beaucoup plus facile pour les enfants gâtés qui pourront se permettre les Air Jordan 13 Retro Playground GS exclusivement réservées aux enfants. Pas la peine d’essayer, vous n’arriverez pas à comprimer votre 48 bien généreux pour le faire rentrer dedans. Il faudra se contenter de toucher avec les yeux pour une fois. Et Jordan Brand a mis le paquet avec un coloris pétillant. En effet, l’empeigne blanche de ces AJ13 est relevée par des touches de couleurs complémentaires. Du vert, du jaune et du bleu à gauche, du orange, du violet et du rouge à droite. Un arc-en-ciel de couleurs qui donne la pêche et qui peut redonner vie à n’importe quel outfit un peu terne ou obscur.

La fiche :

toutes ces couleurs qui donnent de l’énergie rien qu’à les voir. On aime moins : on est un peu jaloux de ceux qui font du 40.

Avis aux petits petons, les Air Jordan 13 Retro Playground GS sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. A ce prix-là, il risque quand même d’y en avoir peu dans la cour de récré.

Source : Jordan Brand