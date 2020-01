NBA Top 10 du jour : le All-Star Game avait donc lieu hier à Brooklyn, merci de nous prévenir la prochaine fois

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

[📺 VIDÉO] 🏀 #NBA

👀 Découvrez le Top 10 de la nuit !

🔥 Le tir ultra clutch de Victor Oladipo

🔥 L’énorme contre de Russell Westbrook

🔥 Le tir longue distance de Damian Lillard https://t.co/vG0sBewUdN — NBAextra (@NBAextra) January 30, 2020

Ça s’est passé un 30 janvier

1994 : les Celtics retirent le maillot de Kevin McHale

1996 : Magic Johnson réapparait sur les parquets NBA après une pause de cinq ans.

2002 : Karl Malone devient le deuxième joueur de l’histoire à dépasser la barre des 34 000 points en carrière. Ça en fait des colis.

2002 : 2000ème victoire de l’histoire des Pistons, ça en fait des patates de forain.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 30 janvier

1973 : Jalen Rose

1981 : Jonathan Bender

1982 : DeSagana Diop

On notera également que c'est aujourd'hui la fête des Martine ainsi que des Bаthildе, des Bаthyllе et des Jacinthe de Mariscotti.