NBA All-Star Game 2021 : qui seront les 7 remplaçants de la Conférence Est ? Apéro TrashTalk

On connaitra dans à peu près 48h les sept remplaçants désignés par les coachs pour le All-Star Game du 8 mars prochain. L’occasion de se pencher sur les principaux candidats, de se projeter un peu, et on commence tranquillement avec la Conférence Est où deux ou trois petits nouveaux pourraient connaitre cette année leur première sélection.

Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid seront les cinq titulaires représentant la Conférence Est le 8 mars à Atlanta, mais mardi soir seront connus les sept chanceux qui accompagneront les starters. Quelques certitudes, quelques challengers, de belles histoires à écrire, et il fallait donc qu’on en parle histoire de faire le point. James Harden en lock ? Domantas Sabonis, Bam Adebayo, Trae Young, Pascal Siakam et Jayson Tatum pour une confirmation ? Julius Randle, Zach LaVine, Jaylen Brown ou Fred VanVleet pour une première ? Jimmy Butler, Gordon Hayward, Nikola Vucevic, Khris Middleton ou Kyle Lowry en mode daron ? Pas mal de possibilités, des fans qui crieront probablement au scandale mais dans tous les cas une hype qui monte qui monte et qui monte telle la petite bête dans la chanson pour enfant.

Allez, vous connaissez la formule, on s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go ?