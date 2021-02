NBA All-Star Game 2021 : qui seront les 7 remplaçants de la Conférence Ouest ? Apéro TrashTalk

On connaitra dans à peu près 48h les sept remplaçants désignés par les coachs pour le All-Star Game du 8 mars prochain. L’occasion de se pencher sur les principaux candidats, de se projeter un peu, et on enchaine avec avec la Conférence Ouest, où deux ou trois petits nouveaux pourraient là aussi connaitre cette année leur première sélection.

Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James et Nikola Jokic seront les cinq titulaires représentant la Conférence Ouest le 8 mars à Atlanta, mais mardi soir seront connus les sept chanceux qui accompagneront les starters. Quelques certitudes, quelques challengers, de belles histoires à écrire, et il fallait donc qu’on en parle histoire de faire le point. Damian Lillard et Donovan Mitchell en lock ? Rudy Gobert et Devin Booker pour une confirmation ? Zion Williamson, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander et De’Aaron Fox pour une première ? Chris Paul, Paul George et Mike Conley en mode daron ? Pas mal de possibilités, des fans qui crieront probablement au scandale mais dans tous les cas une hype qui monte qui monte et qui monte telle la petite bête dans la chanson pour enfant.

Allez, vous connaissez la formule, on s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go ?