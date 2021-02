NBA Top 10 du jour : Terry Rozier a donc inscrit deux tirs au buzzer dans le même match, un pour la gagne et un du milieu de terrain

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui… des shoots de quinze mètres qui tombent comme la pluie en Bretagne.

#10 : Ok donc Ja Morant c’est un peu Michael Jordan avec un chignon et qui habiterait à la campagne.

#9 : le pire dans cette histoire c’est que Kyle Kuzma se dit probablement qu’il a réussi sa soirée grâce à ce dunk.

#8 : Logo Lillard, rien à rajouter.

#7 : Terry Rozier n’a pas seulement inscrit un game winner, il a également mis un tir du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps.

#6 : Kyle Kuzma n’a pas seulement claqué un gros dunk face au Heat, il a également inscrit un gros tir en fin de possession. Wow.

#5 : Tiens, le rookie des Bulls Patrick Williams s’est donc dit un truc du genre « pourquoi pas moi ».

#4 : Hassan Whiteside est allé chercher ce ballon aussi haut que sa carrière aurait pu le mener s’il avait aimer travailler et réfléchir un peu plus.

#3 : Kelly Oubre Jr. n’a pas seulement été un renfort offensif de premier choix en l’absence de Stephen Curry, il a également escaladé un pauvre rookie des Hornets.

#2 : Bam Adebayo a dit non à LeBron James, comme quoi on peut faire partie des deux meilleurs joueurs de l’histoire et se prendre des giga-crêpes de temps en temps.

#1 : Terry Rozier n’a pas seulement inscrit un tir du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps, il a également mis un game winner sur la tronche des Warriors pour ponctuer une soirée à 36 pions.

#1 bis : Anthony Edwards, parce que.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.