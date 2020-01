Pour Steve Kerr, Luka Doncic est un mix de Larry Bird et James Harden : il doit savoir faire deux ou trois trucs avec la balle en main alors…

Comme tout le monde, Steve Kerr est impressionné par Luka Doncic. Juste avant le match qui opposait son équipe des Golden State Warriors à celle des Dallas Mavericks hier, le coach a fait quelques déclarations sur le phénomène slovène, qu’il a comparé à une légende de la NBA et un futur Hall of Famer. Rien de plus.

Hier soir, Dallas affrontait éclatait Golden State dans le dernier match de leur série de saison régulière. Luka Doncic a rentré 20 pions mais avec des pourcentages inhabituellement bas. Toutefois, sur les deux matchs précédents face aux Warriors, l’équipe texane avait planté à chaque fois plus de 140 puntos, avec des performances exceptionnelles du Slovène. De quoi faire tourner la tête du coach adverse mais surtout de la défense. Le jeune Luka en a fait voir de toutes les couleurs aux Dubs en montrant les nombreuses facettes de sa palette offensive. C’est pourquoi l’entraîneur de l’équipe californienne Steve Kerr a évoqué son nom aux côtés de sacrés joueurs. Celui qui a cinq bagues en tant que joueur et trois comme coach a parlé de Doncic comme étant un mélange de Larry Bird et de James Harden. Bien sympa, ça… Lisez ce qu’il a dit au micro d’ESPN :

« Il est vraiment bon pour la NBA. Il est important pour la Ligue, et cela n’a vraiment rien à voir avec le fait qu’il vienne d’Europe. C’est surtout car il est un merveilleux joueur de basketball. Il est différent. Il a ce talent incroyable pour voir ce qu’il se passe sur le parquet et avoir une longueur d’avance. Il me rappelle un peu Larry Bird en ce sens. Il aurait toujours une longueur d’avance aux échecs. Mais il a aussi les skills de James Harden avec des crossovers et des stepbacks. C’est un joueur brillant, si jeune ; il va être l’une des pierres angulaires de cette Ligue pendant longtemps. […] Il joue vraiment à un haut niveau. Il se comporte bien. J’adore la manière dont il joue, avec un sourire sur son visage, on voit clairement qu’il s’amuse sur le terrain. Il rend ses coéquipiers meilleurs, grand passeur, grand tireur. Il est excellent pour le jeu. »

Si votre coach vous dit qu’il voit du Jordan Poole dans votre jeu et du Dion Waiters dans votre physique, il faut le prendre comment ? C’est pour un pote, hein… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le ball handler des Mavs a fait succomber Kerr à son charme. En même temps ce n’est pas surprenant. Car en plus de mettre la misère aux Warriors, le petit tourne en 28,9 points, 9,6 rebonds et 8,8 passes décisives par match. Il est sur des bases d’une saison exceptionnelle. Petit rappel, il n’est en NBA que depuis la saison précédente. Qu’est-ce que ça va être dans quelques années alors ? Pour sa part, le coach des Mavs Rick Carlisle préfère ne pas le comparer. Pour lui, Luka est un joueur unique avec son originalité et ses propres spécificités, même s’il comprend la hype autour de son prodige. Ce n’est pas un mélange de tel et tel joueur, il s’agit juste de Luka Doncic.

Recevoir de tels commentaires de quelqu’un comme Steve Kerr, ce n’est définitivement pas banal. Luka est un joueur incroyable, et on se demande jusqu’où il peut monter. Est-ce qu’il pourra déjà aller chercher le titre de MVP cette saison ? Il rentre en tout cas dans les discussions.

Source : ESPN.com