Klay Thompson donne des news : ça travaille dur pour revenir avec un genou tout neuf, reste à savoir quand

Éternel timide (sauf en Chine), Klay Thompson n’a pas eu souvent l’occasion de partager sa vie, son œuvre, sa rotule avec les médias américains depuis qu’il s’est fait les croisés lors des dernières Finales NBA. Il a enfin donné quelques nouvelles pour la première fois depuis septembre, la nuit dernière pendant le match contre les Mavs. Fans des Warriors, entendez la bonne parole.

Les Splash Bros sont assez discrets sur leur convalescence. On a au final peu d’infos sur l’un ou sur l’autre des deux pyromanes mais on sait désormais qu’ils seront réévalués en février, l’un pour son genou, l’autre pour sa main. Aucun risque qu’on se perde dans les détails hein, il n’y en a pas. Il n’y a pas de feuille de soin, pas de date de retour, pas de livret médical, pas de radio de la rotule… rien. C’est pourquoi la moindre gouttelette d’information qui traîne nous réveille comme un seau d’eau dans la gueule. Alors même une petite décla sans importance, on prend. Klay était présent au Chase Center hier soir et en a profité pour parler du long chemin qu’il lui reste à faire sur un genou avant de retrouver les parquets, via ESPN :

« Ça se passe très bien (la convalescence, ndlr). Je veux dire, au moins mes costumes sont bien taillés. Et c’est fun de voir ces mecs se battre (ses coéquipiers sur le terrain, ndlr). »

On se permet une petite correction avant de passer à la suite, ses collègues ne se battaient pas au moment où Klay s’exprimait, ils se faisaient corriger et ça n’était sûrement rigolo que pour lui et son trois-pièces sur-mesure. Allez, on enchaîne :

« Évidemment, j’aimerais être sur le terrain. C’est un long processus. Je n’ai pas arrêté de travailler depuis le troisième jour après le Game 6 des Finales 2019. Vous ne me voyez peut-être pas beaucoup, mais je travaille. […] Je sais que c’est une partie difficile de la saison. C’est très rare pour moi de ne pas la passer avec eux (ses coéquipiers, ndlr), mais je veux m’assurer que ce genre de blessure ne m’arrive plus jamais, donc je serai très patient car je veux jouer à haut niveau jusqu’à la fin de ma trentaine. »

Nous aussi ça fait bizarre de ne pas le voir en tenue à cette période de l’année. Il n’est pas tout seul. Il fait quoi d’habitude un 15 janvier le Klay ? Il plante 31 points dont 5/8 du parking sur la tronche des Nuggets, voilà ce qu’il faisait il y a un an tout rond… et oui, il nous manque. Le message reste constant : ceci est une saison poubelle, peut-être à plus tard, sinon à l’année prochaine. Mieux vaut effectivement qu’il soigne ce genou correctement s’il souhaite jouer jusqu’à ses 40 piges. Prudence est mère de sûreté comme dirait tout fan des Warriors. Thompson leur claque d’ailleurs la bise au passage à ces fans inconditionnels, ceux qui payent des places pour voir Ky Bowman dans le cinq :

« Je remercie les fans des Warriors qui viennent tous les soirs au Chase (Center, ndlr), c’est un témoignage de la fanbase qu’on a. Ils savent que c’est une année difficile, mais ils savent que le futur est radieux. »

Bon, Klay ne nous apprend malheureusement pas grand-chose mais Steve Kerr était là avant la rencontre face à Luka pour nous donner quelque chose de plus concret que l’équivalent d’un « on arrivera quand on arrivera » de père de famille en bagnole (via ESPN) :

« Même s’il est encore loin de rejouer, […] il a déjà fait un bon bout du chemin, donc je pense qu’il commence à le sentir. Sa routine a évolué maintenant. Il passe beaucoup plus de temps sur le terrain, et je lui ai demandé d’être bien plus présent avec l’équipe. J’ai demandé à Steph et à Klay de commencer à être engagés et investis avec le groupe. Les nouveaux joueurs ont besoin d’apprendre à les connaître et vice-versa. Et ils donnent confiance à notre jeune groupe rien que par leur présence. Donc je pense que cela fait partie de la prochaine étape pour Steph et Klay. »

Là on apprend deux trois choses. Les deux Splash Bros ont un nouveau rôle de tontons cools auprès des plus jeunes et surtout… Klay est à nouveau capable de tenir debout sur un parquet. Et ça, c’est une info qui nous redonne le sourire. ESPN le confirme en précisant que le bouc le plus soigné de la Baie fait quelques séances de shooting avec ses collègues à la fin des entraînements. S’il peut shooter c’est que tout va bien non ?

En bref, nous n’avons toujours pas de date de retour confirmée, mais les nouvelles du front sont bonnes, merci Steve Kerr. Il faudra rester très patient encore avant de voir Klay Thompson faire du catch-and-shoot au Chase Center pour la première fois. Mais réjouissons-nous déjà de savoir qu’il peut à nouveau gambader tranquille et plier le poignet.

Source texte : ESPN