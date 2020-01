Stephen Curry et Klay Thompson réévalués en février : pas d’empressement, y’a un pick de Draft à aller chercher

Les fans des Warriors ont d’ores et déjà tiré un trait sur cette saison, et on les comprend. A part quelques accidents victoires, ils n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Soir après soir, ils semblent condamnés à regarder une équipe digne de la G League se faire rouler dessus gentiment. Cependant, on a peut-être une éclaircie dans cet orage et elle concerne Stephen Curry et Klay Thompson.

Dans une saison que les Warriors vont vouloir effacer de leur mémoire et des livres d’histoire de leur franchise, les bonnes nouvelles se font rares. Alors oui, il y a eu la belle série de victoires en décembre, l’éclosion d’Eric Paschall que l’on n’attendait pas à ce niveau (en même temps quand il n’y a personne à côté de toi t’es obligé de step-up), les quelques belles performances de D-Lo cependant, cela ne suffit pas à faire oublier un bilan catastrophique (9-32) et une dernière place à l’Ouest. Mais que les fans se rassurent, on a une bonne nouvelle. En effet, selon Kerith Burke de NBC Sports Bay Area, Stephen Curry et Klay Thompson vont être réévalués dans le courant du mois du février. Alors un retour est-il à prévoir pour cette saison ? Possible mais rien n’est moins sûr. En effet, on ne veut surtout pas précipiter les choses du côté de la direction car la saison est perdue (et y’a surtout un tour de Draft à aller chercher). Il existe quand même une petite chance de revoir les Splash Brothers cette saison, histoire de se montrer un peu avant la campagne olympique de Team USA au Japon mais aussi afin de pouvoir jauger leur association avec D’Angelo Russell (et savoir ou non s’il va se faire trader le soir de la Draft…). Un mot résonne donc dans le Chase Center : tanking patience.

Il faut dire que la traversée du Bay Bridge par les Dubs ne leur a pas porté chance. En effet, depuis l’annonce du déménagement, le bilan est très lourd, et on ne parle pas de victoires malheureusement… Les blessures se sont accumulées et l’infirmerie des Warriors est devenue le meilleur lieu de Californie si l’on veut croiser des stars. Ainsi, en moins de six mois, les joueurs de la franchise ont connu pas moins de deux blessures très graves, on parle de KD et de Klay Thompson. Le premier s’est rompu le tendon d’Achille lors du Game 5 contre les Raptors en Finale NBA, après un retour (prématuré ?) d’une blessure au mollet. Le second s’est fait les ligaments croisés au match suivant, suite à un contact avec Danny Green, et avait montré son courage en revenant sur le terrain pour tirer ses lancers. Bien esseulé au début de la saison, Stephen Curry a rejoint son bro à l’infirmerie après s’être fait fracturer la main par un certain troll roux Aron Baynes. Après ces graves blessures, on a vu un enchaînement de petits pépins physiques pour les joueurs majeurs, comme Draymond Green ou D-Lo… quand on vous parlait de poisse, on rigolait pas. Mais bon, tout ce petit monde sera bientôt de retour et probablement avec un bon choix de Draft, de quoi redonner (un peu) le sourire aux fans.

On commence donc enfin à voir le bout du tunnel pour les Warriors, mais ne vous réjouissez pas trop vite, on va être très prudents du côté de San Francisco même si cela implique une saison blanche pour les Splash Brothers. Après tout il ne reste plus que quatre mois de purge à supporter pour aller chercher un joli pick à la Draft…

