Wesley Matthews signe pour une saison aux Atlanta Hawks

Nous sommes le vendredi 21 juillet, c’est le calme plat sur le marché des transferts et de la Free Agency, néanmoins on a quand même encore droit à quelques petites signatures. Comme celle de Wesley Matthews, qui débarque à Atlanta.

Après deux saisons à Milwaukee, Wesley Matthews va donc poursuivre sa carrière NBA chez les Hawks, qu’il vient de rejoindre pour une saison (sans doute au minimum vétéran) si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Oh l’ancien ! Wes Matthews à Atlanta, ça va prendre AJ Griffin sous son aile pour lui filer les clés du métier tiens https://t.co/kaxMHkkZA2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2023

Atlanta va représenter la huitième franchise NBA de la carrière de Matthews, 36 ans aujourd’hui et passé par Utah, Portland, Dallas, New York, Indiana, Milwaukee (à deux reprises) et les Lakers.

Cette signature ne va évidemment rien révolutionner en NBA, Wes Matthews sortant de sa saison la moins productive en carrière avec des stats faméliques de 3,4 points et 2,2 rebonds à 36,3% au tir (52 apparitions, 16 minutes par match). Néanmoins, il apportera son expérience et son professionnalisme au groupe de Quin Snyder, avec un peu de défense et potentiellement quelques tirs du parking.

__________

Source texte : ESPN