Les Clippers sur la piste P.J. Tucker ?

P.J. Tucker, un profil apprécié pour son caractère de mort de faim sur le terrain. Capable de défendre à peu près n’importe qui avec une intensité rare, le joueur intéresse les Clippers. En complément de James Harden, est-ce que les Voiliers pourraient réussir un joli coup double ?

Déjà favoris pour s’attribuer les services de James Harden d’ici à la reprise en octobre, les Clippers auraient envie – selon Hoopshype – de détrousser un peu plus Daryl Morey et les Sixers. La cible de Tyronn Lue ? P.J. Tucker. Le garçon arrivé de Miami l’an passé pourrait donc ne rester qu’une petite saison à Philadelphie. À Los Angeles, on envie beaucoup son profil, défensif et déterminé. Un type capable de se farcir le grand méchant adverse, sans ronchonner et surtout avec une efficacité reconnue.

Niveau contractuel, Tucker doit toucher 11 millions de dollars l’an prochain, avant une player option d’un montant similaire en 2024-25. Le prix est honnête, faut pas se le cacher. Si les Clippers arrivent à le faire venir, ce sera une sacré bonne pioche. Reste néanmoins le plus dur, convaincre les Sixers. Si Hoopshype rapporte que le nom est déjà sorti pendant les négociations, aucune information sur son intégration à un potentiel transfert de James Harden, pour faire cracher un peu plus aux Clips’, ou s’il s’agira plutôt d’un deal sec réalisé en amont ou en aval d’Harden.

Cette saison, P.J. Tucker a proposé 3,5 points et 3,9 rebonds avec les Sixers, mais comme évoqué plus haut, son rôle n’est pas de mettre le ballon dans le cercle adverse. Si les Sixers venaient à laisser filer le joueur, pour qui ils avaient réussi à convaincre Harden de prendre moins de blé l’été passé, cela serait mine de rien un sacré aveu d’échec… et un très mauvais signal envoyé à Joel Embiid, qui fait lui toujours partie du groupe mais qui a déjà signifié qu’il voulait gagner. Le temps presse donc !

