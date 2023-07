Evan Fournier sur les tablettes des Spurs ?

Dans un entretien pour L’Équipe cette semaine, Evan Fournier a clairement indiqué son envie de quitter les New York Knicks. Mais pour aller où ? L’arrière français s’était dit potentiellement intéressé par les Spurs de San Antonio, et visiblement l’intérêt est réciproque.

Et si Vavane évoluait aux côtés de Victor Wembanyama et Sidy Cissoko la saison prochaine à San Antonio ?

D’après des sources venant de New York, c’est un scénario qui pourrait se concrétiser durant l’intersaison. Alors que Fournier ne rentre plus dans les plans des Knicks depuis un bon bout de temps maintenant et qu’il ne possède plus qu’une saison à 19 millions de dollars sur son contrat, les Spurs seraient une équipe à surveiller dans ce dossier. Ils auraient en effet montré de l’intérêt pour l’arrière français, selon Ian Begley de SNY :

“Je garde un œil sur les Spurs. Ils font partie des équipes intéressées pour récupérer Fournier via un transfert. […] De plus, lui et Victor Wembanyama viennent du même pays (la France) et partagent le même agent (Bouna Ndiaye).”

Evan Fournier said in an interview with @lequipe he wants to be traded from the Knicks, which includes the Spurs as his preferred destination (https://t.co/d7KkjOVFhW):

“It's not the Spurs of 2014 anymore but playing for Coach Pop and learning from him, it would be a pleasure… pic.twitter.com/V8EVkrkdyy

— Evan Sidery (@esidery) July 19, 2023

Evan Fournier l’a dit pour nos confrères de L’Équipe il y a quelques jours, il veut changer d’air pour “reprendre du plaisir” et “pouvoir être lui-même”. Les Spurs représentent-ils la bonne franchise pour ça ? Pourquoi pas. Après tout, il y a un coach légendaire sur le banc et un phénomène français qui vient de débarquer via la Draft.

“C’est sûr que jouer pour Pop (Gregg Popovich, coach de San Antonio), apprendre de lui, ce serait un plaisir, un honneur. Après, être avec Victor (Wembanyama), dans l’optique des JO, pour commencer une entente sur le terrain, ce serait top. Mais par rapport à ma carrière, cela ne changera rien au taf que j’aurai à accomplir.” – Evan Fournier, via L’Équipe

À 30 ans, Evan Fournier pourrait apporter son expérience à un groupe hyper jeune. Et il aurait de vraies responsabilités afin de pouvoir se relancer d’un point de vue individuel. Alors certes, sur le plan purement compétitif, on imagine que Fournier aimerait avant tout rejoindre une équipe capable de jouer les Playoffs, qui ne sont pas dans la ligne de mire des Spurs aujourd’hui malgré l’arrivée de Wemby. Mais entre la présence de Victor, celle de Pop, et la legacy française à perpétuer, San Antonio regroupe tout de même pas mal d’arguments.

Alors, deal ou pas deal ?

Sources texte : SNY, L’Équipe