Durant la première soirée de la Free Agency, on a eu droit à quelques grosses signatures mais aussi à des prolongations de contrat XXL. Comme celle de Tyrese Haliburton, éligible à une extension après la troisième année de son contrat rookie. Le jeune meneur des Pacers vient en effet de décrocher le pactole.

Un nouveau contrat de cinq ans pour un montant de 207 millions de dollars. Voilà le nouveau deal signé par le phénomène d’Indiana, All-Star pour la toute première fois cette année. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

👏👏👏 contrat max pour Tyrese Haliburton à Indiana ! C’était mon chouchou depuis son arrivée en NBA, quelqu’un a osé lui filer les clés du camion et il a totalement assuré.

Énorme joueur qui a en plus une marge de progression, et on l’a pas encore vu en Playoffs. Go Tyrese ! ❤️ https://t.co/ZAQXqQXYF1

Arrivé chez les Pacers en février 2022 dans le cadre du transfert de Domantas Sabonis aux Kings, Tyrese Haliburton s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs meneurs NBA et Indiana n’a donc pas hésité au moment de lui proposer une extension XXL. 207 millions de dollars garantis, on peut dire qu’Hali se met bien, surtout que ce montant peut grimper jusqu’à 260 millions si le All-Star de 23 piges décroche quelques récompenses individuelles dans un futur proche, comme une nomination All-NBA l’an prochain par exemple.

Haliburton un joueur calibre All-NBA lors de la saison à venir, ce n’est clairement pas déconnant au vu de ce qu’il a montré lors de sa première campagne complète à la tête d’une équipe. Chez les Pacers cette saison, Tyrese a tourné à 20,7 points et 10,4 assists (pour seulement 2,5 pertes de balle) par match, à 49% au tir dont 40% à 3-points et 87% aux lancers-francs. Des chiffres ultra propres. Mais au-delà des stats, Hali a surtout montré sa capacité à sublimer un collectif, Indiana déjouant tous les pronos en première partie de saison avant que le meneur se blesse en janvier.

Vous l’avez compris, Tyrese Haliburton est le nouveau visage des Pacers, la pièce maîtresse du projet reconstruction, l’homme sur lequel les dirigeants d’Indy veulent construire. Et il est désormais payé comme tel.

Source texte : ESPN

