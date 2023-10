Anthony Edwards, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Wolves

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Minnesota Timberwolves cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de Minny au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Anthony Edwards, superstar en devenir.

La preview complète des Minnesota Timberwolves 2023-24

Quand on demande qui sera le prochain visage du basket américain, le nom d’Anthony Edwards apparaît de plus en plus souvent. Et pour cause, l’arrière All-Star des Wolves semble destiné à intégrer l’élite de la NBA très prochainement. En progression constante depuis son arrivée en NBA, talentueux au possible, hyper athlétique et jamais effrayé par les grands moments, Ant-Man coche toutes les cases d’une future superstar. Et la saison 2023-24 pourrait bien être celle où Edwards change officiellement de dimension.

On l’a vu cet été avec Team USA malgré l’échec des Américains : Ant-Man a l’âme d’un leader. Il a ce petit truc en plus qui caractérise les franchise players, en plus du talent et de son côté très spectaculaire. La franchise du Minnesota a beau avoir Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns dans sa raquette, le patron de l’équipe c’est Mister Edwards. Ant l’a déjà annoncé, son objectif cette année sera d’emmener les Wolves plus loin que le premier tour des Playoffs, eux qui sont tombés deux fois de suite à ce stade ces deux dernières années. Si Edwards devient effectivement le joueur qu’il est capable de devenir, tout semble possible pour Minnesota.