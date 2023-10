En conférence de presse, Jean-Pierre Siutat est revenu aujourd’hui sur les compétitions estivales disputées par l’Équipe de France tout en se projetant sur l’avenir des Bleu(e)s. L’occasion notamment d’aborder le sujet Joel Embiid et son choix de rejoindre la sélection américaine.

Il y a quelques jours, Joel Embiid mettait fin au (petit) suspense autour de son avenir international en annonçant son envie de représenter Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une décision qui ferme définitivement le dossier Embiid avec l’Équipe de France. Pourtant pendant plusieurs mois, l’espoir régnait de voir Jojo rejoindre la raquette des Bleus et Boris Diaw avait même montré de l’optimisme sur la décision finale. Il n’en sera finalement rien. L’occasion pour Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, de revenir sur ce dossier qui a beaucoup fait parler dans l’Hexagone. Des propos rapportés par Rémi Reverchon de BeIN Sports.

« Concernant le sujet de Joël Embiid. Je l’ai rencontré en 2022. Mais on n’est jamais allé le chercher. A sa demande on a fait les démarches. Aujourd’hui je suis déçu d’avoir passé autant d’énergie sur un dossier qui n’a pas été initié à notre demande. Ce sujet est derrière. »

Sans surprise, Siutat fait part de sa déception mais explique aussi que la démarche venait avant tout du camp Embiid et non du staff tricolore. Un point confirmé par Boris Diaw, qui a aussi expliqué qu’Embiid avait changé d’avis en cours de route alors qu’il avait d’abord montré beaucoup d’envie à l’idée de jouer avec les Bleus.

Joël Embiid ne viendra pas avec @FRABasketball “il a changé d’avis. Il n’a cessé de nous dire qu’il voulait jouer pour nous. Nous étions prêts à l’accueillir.” @NBAFRANCE @franceinfo @franceinter @francebleu #basket #France pic.twitter.com/Zk25qutQDB

Le dossier est désormais clôt et les Bleus vont pouvoir se projeter sur la suite sans l’incertitude d’une présence (ou non) de Embiid l’été prochain. Sauf blessure de dernière minute, ce sont donc Victor Wembanyama et Rudy Gobert qui auront les clefs de la raquette tricolore l’été prochain avec Guerschon Yabusele.

Il faudra au moins ça (sans oublier les autres cadres) pour faire face à la giga machine de guerre que prépare Team USA, laquelle pourra compter sur une flopée de superstars à tous les postes et du coup un Joel Embiid en probable pivot titulaire. Il ne reste plus qu’à espérer que les Bleus seront capables de tenir tête à l’ogre américain comme ils l’avaient fait aux derniers Jeux Olympiques, mais si possible avec une fin différente.

