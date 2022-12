Alors que la France et Team USA espèrent chacune pouvoir compter sur ses services lors des prochaines compétitions internationales, Joel Embiid ne semble pas pressé d’annoncer sa décision concernant sa nationalité sportive. Le pivot a repoussé toute annonce jusqu’à la fin de la saison.

C’est un dossier qui tient en haleine les fans de l’Équipe de France depuis cet été. Lorsque Joel Embiid a obtenu la nationalité française, beaucoup y ont vu le signe que le pivot jouerait avec les Bleus au mondial 2023 et surtout aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Un dossier loin d’être simple et qui a soulevé quelques discussions au sein de l’Hexagone, notamment compte tenu du fait que Embiid n’a jamais vécu en France. Et puis nouveau coup de tonnerre : Joel obtient la nationalité américaine. Il n’en fallait pas plus pour que les deux nations se lancent dans une lutte pour les services du pivot All-Star. Interrogé il y a quelques semaines, Boris Diaw, manager des Bleus, avait indiqué qu’il était confiant quant au fait de voir Jojo enfiler le maillot au coq. Et puis nous voilà à ce 9 décembre 2022 et c’est le très bien renseigné Marc Stein qui nous livre les dernières infos.

Sixers star Joel Embiid tells me he is deferring all conversation about his international future until the offseason. Full story: https://t.co/quWakmYF42 — Marc Stein (@TheSteinLine) December 9, 2022

L’insider du New York Times était très curieux de connaître le fin mot de l’histoire et il est donc allé directement demander à Embiid si sa décision était prise. Voilà la réponse du désormais Franco-Américano-Camerounais.

“Je ne veux pas parler de choses concernant l’international.”

Voilà qui est clair et limpide mais Stein a quand même tenté de savoir pourquoi ce sujet n’était pas discutable. Pourquoi ne pas en parler ?

“Parce que c’est la saison NBA. Je suis concentré sur nos progrès en tant qu’équipe et les miens en tant que joueur. Je suis concentré sur aller en Playoffs et y faire quelque chose. Je m’inquièterai du reste plus tard. Pour le moment, il s’agit de faire tout ce qui est possible pour gagner un titre.”

La justification est légitime et il faudra donc nous armer de patience pour connaître les couleurs défendues par Embiid lors des prochaines joutes internationales. On rappelle que la France a récemment validé avec brio son billet pour le prochain Mondial en surclassant la Bosnie. Pour les JO 2024, aucune éliminatoire ne sera évidemment nécessaire puisque les Bleus sont qualifiés d’office en tant que pays hôte. Reste plus qu’à savoir si Embiid sera dans le camp tricolore à Paris ou avec le maillot étoilé sur les épaules. Le mystère demeure.

Plutôt France, plutôt États-Unis pour Joel Embiid ? Encore quelques mois de patience pour découvrir le choix du pivot des Sixers.

Source texte : Marc Stein / New York Times