Jaden McDaniels, le couteau suisse bien aiguisé des Wolves

Dans la meute du Minnesota, un jeune louveteau dont on ne parle que peu est tranquillement en train de faire l’unanimité au sein de la Grande Ligue. Encensé par Anthony Edwards, Paul George et même Luka Doncic, Jaden McDaniels pourrait bien prendre une toute autre dimension cette saison. Une grande carrière NBA semble lui tendre les bras, sauf s’il continue à cogner des murs.

L’explosion a vraiment commencé durant les Playoffs 2021-22, lors desquels Minnesota s’était incliné 4-2 au premier tour des Playoffs contre Memphis. Durant cette série passionnante, Jaden McDaniels était le facteur X des Wolves : 50% à 3-points avec de la grosse défense polyvalente sur les ailes, deux skills qu’on lui connait bien aujourd’hui. Sauf que le joueur des Wolves a prolongé son impact sur l’ensemble de la saison 2022-23 au point de devenir un titulaire indiscutable aux côtés d’Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert.

Jaden, c’est ce qu’il se fait de mieux sur le marché en termes de 3&D aujourd’hui. Passé de 30 à 40% à 3-points la saison passée (!), le jeune loup a enfin pu peser positivement en attaque. Le genre de gars qui connaît son rôle, et qui le remplit à la perfection : muselle les superstars adverses sur 48 minutes, attend patiemment que le jeu vienne à lui dans le corner pour envoyer de la bombinette, et sait improviser en cas de besoin en montrant des flashs offensifs très intéressants. D’ailleurs si l’on en croit Anthony Edwards, son rôle de 3&D pourrait rapidement évoluer au cours de sa carrière :

“Jaden est la personne la plus importante dans l’équipe car c’est celui qui a le plus de potentiel. Le monde sait qu’on ne serait pas les Minnesota Timberwolves sans Jaden McDaniels. Je m’attends à ce qu’il fasse une saison phénoménale.”

Oui, on le sait, les coéquipiers aiment bien se lancer des fleurs entre eux. Mais force est d’avouer que si Ant-Man voit juste en son compagnon de Draft, les Wolves pourraient bien créer la surprise cette saison. En tout cas, il y a de quoi être optimiste pour que la progression de McDaniels ne s’arrête pas là.

Un vrai potentiel offensif

Bien que Jaden soit surtout connu pour sa défense, sa production offensive laisse un certain flou sur son plafond. Ok le gars est principalement utilisé comme un spot-up shooteur, mais il y a de quoi se poser de sérieuses questions lorsqu’on est face à ses flashs offensifs de l’an dernier :

Très intrigué par le potentiel de Jaden McDaniels pour se créer ses propres tirs.

L’alliage longueur/handle/toucher donne de l’espoir pour un scoring efficace aux 3 niveaux. L’évolution de son utilisation est à suivre de près. pic.twitter.com/jN2FO24QoX

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) October 6, 2023

Le gars est si long et agile en même temps… On voit clairement qu’il n’hésite pas à attaquer les mismatch lorsque le défenseur est plus petit : c’est surtout par sa taille (quasiment un 6’11 !) que J-Mac fait la différence. Certes son dribble reste perfectible, mais il y a de quoi voir en lui bien plus qu’un classique 3&D dans le scoring. Chris Finch lui donnera certainement plus de tickets shoot pour le tester sur un volume légèrement supérieur cette saison.

L’un des meilleurs défenseurs de la ligue

Le fond de commerce de celui qu’on appelle Slim dans la meute. Jaden McDaniels est sans aucun doute l’un des défenseurs extérieurs les plus polyvalents de NBA. Capable de défendre sur l’homme presque tous les joueurs de la ligue (hormis les mammouths intérieurs), excellent dans les lectures loin du ballon pour contrer les lignes de passes, et toujours alerte pour venir faire l’aide sous le cercle grâce à sa taille. Bref, un véritable pilier défensif qui a beaucoup contribué dans le Rating défensif des Wolves l’année dernière (10e défense NBA).

Pour se donner une idée de son impact, on peut sortir les fameux graphiques de Basketball-Index qui le placent souvent très haut lorsqu’on parle de défense :

Vous voyez le gars tout en haut à droite ? C’est bien J-Mac qui se distingue de l’entièreté de la ligue. Alors sans chercher à comprendre précisément les métriques derrière le graphique, on a une preuve supplémentaire de son impact défensif omniprésent. Et dire qu’il n’a même pas décroché une place dans les All-NBA Defensive Teams… Disons que l’année prochaine sera la bonne pour Slim. On vous laisse savourer en vidéo à quel point le gars sait à peu près tout faire de ce côté là du terrain :

La meute possède donc un louveteau rempli de talent qui n’a pas fini d’impressionner la sphère NBA. Sa progression est constante et son plafond reste inconnu. Encore éligible à une extension de contrat avant la reprise, Tim Connelly est dans l’obligation de conserver son ailier qui pourrait bien laisser un très gros vide dans le roster en cas de départ… Jaden McDaniels, en voilà une bonne raison pour cliquer sur les Wolves cette saison !

Sources : Bball-Index, Le Basket-Lab, Basketball Reference