Marine Johannès sera présente aux JO de Paris 2024, selon Céline Dumerc

Alors qu’elle a marqué les esprits lors du Game 1 des Finales WNBA ce week-end, Marine Johannès représente toujours un sujet sensible dès qu’on parle de l’Équipe de France. Mais la joueuse française, écartée des Bleues pour le dernier Euro, devrait être là pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Petite remise en contexte pour ceux qui auraient la mémoire courte : cet été, pour l’EuroBasket 2023, Marine Johannès avait été exclue du groupe France pour avoir signé son contrat WNBA avant la préparation des Bleues à la compétition. Un épisode qui a fait beaucoup de bruit, l’EDF se privant de l’une de ses meilleures joueuses pour ensuite terminer à une décevante troisième place. Suite à ça, Marine est restée éligible pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais forcément son cas représentait toujours un point d’interrogation.

Le cas Marine Johannès vient justement d’être abordé ce mardi, lors de la conférence de presse de l’Équipe de France revenant à la fois sur les échecs de cet été et les futures échéances dont évidemment les JO 2024.

“Marine Johannès s’est engagée à être là dès le premier jour de la préparation pour Paris 2024.”

Ces mots sont signées de la manager générale des Bleues Céline Dumerc (via Xavier Monferran), qui confirme donc la présence de la joueuse du Liberty et de l’ASVEL pour la grande échéance de l’été prochain. Elle a également précisé que la préparation des JO débutera le 6 juin et que l’ensemble des joueuses sélectionnables (dont Marine Johannès donc) se sont engagées envers les Bleues.

Suffisant pour enfin tourner la page et repartir sur de bonnes bases ? “Il n’y a pas de cas Marine Johannès, le dossier est derrière nous” a déclaré Jean-Aimé Toupane, confirmé dans ses fonctions pour les JO 2024.

Néanmoins, quand on voit les dernières déclarations de Céline Dumerc (notamment sur les perfs de Marine en Finales WNBA), quelque chose nous dit que ce dossier n’est pas tout à fait clos…

« Au sujet de Marine qu’on ne félicite pas sur les réseaux… Est-ce qu’à chaque fois qu’une joueuse met 14pts dans une ligue on a la félicite? Non. Bon. » Céline Dumerc.

— Remi Reverchon (@SoFrenchProd) October 10, 2023

« Pour les joueuses de WNBA. Marine n’avait strictement aucune obligation d’aller signer son contrat wnba avant de venir en équipe nationale. Aujourd’hui toutes les joueuses wnba nous ont confirmé qu’elles veulent faire les Jeux. »

— Remi Reverchon (@SoFrenchProd) October 10, 2023

__________

Sources texte : conférence de presse FFBB (via Xavier Monferran) / FFBB / Rémi Reverchon