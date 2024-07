Lundi soir à Londres, Team USA a bouclé sa préparation pour les JO de Paris 2024 avec une dernière victoire contre l’Allemagne, la cinquième en autant de matchs. De quoi tirer un bilan globalement satisfaisant avant le début des hostilités le week-end prochain. Pour LeBron James, Team USA a progressé sur cette prépa.

En zone presse à l’O2 Arena de Londres, après Etats-Unis – Allemagne, on a pu échanger brièvement avec le King pour lui demander son avis sur les récentes sorties de Team USA, ainsi que les enseignements qu’il a pu tirer en vue des JO de Paris 2024.

J’ai pu demander à LeBron ce qu’il pensait de ces derniers matchs d’exhibition, et ce dont il avait le plus hâte à l’idée de jouer à Paris.

“Pour nous, tous les matchs étaient importants. Parce qu’on n’a pas beaucoup de temps, on ne peut pas se permettre de laisser filer des opportunités pour progresser. Cela fait seulement deux semaines qu’on est ensemble. Chaque match était une opportunité pour nous de progresser. Et je pense que c’est ce qu’on a fait.” – LeBron James, à Bastien Fontanieu

Cinq matchs de préparation, cinq victoires pour Team USA, certaines plus convaincantes que d’autres.

Il y a eu à la fois le succès retentissant face à la Serbie, l’un des principaux rivaux des Américains pour décrocher l’or à Paris, ou la victoire solide contre le Canada en ouverture de la préparation. Mais il y a eu aussi cette grosse frayeur face au Soudan du Sud, une performance moyenne face à l’Australie, et ce dernier match contre l’Allemagne où LeBron James a encore dû s’employer pour permettre à Team USA de l’emporter.

Tout ça pour dire que ce n’était pas un parcours de santé pour les Avengers, malgré tout le talent et le prestige qui caractérisent cette équipe. Et ce ne sera sans doute pas un parcours de santé non plus en France lors de la quinzaine olympique à venir. Néanmoins, Team USA a posé de bonnes bases pour pouvoir continuer de monter en puissance et atteindre son meilleur niveau une fois à Paris.

Et on sait que quand Team USA joue à son meilleur niveau, personne ne peut les atteindre.

Source texte : propos recueillis à Londres par TrashTalk