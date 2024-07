Vainqueurs du Canada puis de l’Australie dans ses deux premiers matchs de préparation, Team USA affrontait un autre gros morceau ce mercredi soir : la Serbie, son premier adversaire en phase de poules à Lille. Stephen Curry, LeBron James et ses copains avaient à cœur de monter en puissance après deux premières sorties assez moyennes. C’est chose faite, et franchement ça fait flipper.

La box score du match, c’est par ici

Pour la troisième fois en trois matchs de préparation, Steve Kerr aligne un nouveau lineup pour Team USA. Stephen Curry LeBron James et Joel Embiid commencent cette fois-ci avec les deux Celtics Jrue Holiday et Jayson Tatum. En face, même si la Serbie joue pour la deuxième fois en deux jours, Nikola Jokic est présent et largement utilisé par son coach. Cela nous donne un début de match rythmé, intense, équilibré, bref tout ce qu’on attend entre deux des grands favoris pour les JO de Paris 2024.

Comme un symbole, les deux meneurs Stephen Curry et Aleksa Avramovic se répondent en balançant de grosses banderilles. Jokic et Joel Embiid croisent également le fer, un duel largement attendu entre les deux derniers MVP de la NBA. Plus globalement, la Serbie parvient à sanctionner Team USA avec son jeu rapide, finissant plusieurs fois au cercle. La marque est bien répartie chez les vice-champions du monde et le collectif de Svetislav Pesic montre son efficacité. Côté Team USA, on cherche justement à jouer collectif mais le manque d’automatismes se ressent encore : ça perd des ballons, ça tousse face à la défense adverse, et ça cherche presque trop à faire tourner. C’est ainsi que la Serbie est à +6 en début de deuxième quart.

Mais ensuite, une grosse vague américaine va changer toute la dynamique du match.

Une vague symbolisée d’abord par le gros coup de chaud de Stephen Curry. Très discret contre l’Australie, le sniper score 18 points en 10 minutes avec quatre banderilles de loin. Anthony Edwards, en sortie de banc, apporte sa pierre à l’édifice des deux côtés du terrain. Et puis surtout, le duo d’intérieurs Anthony Davis – Bam Adebayo fait un énorme chantier en fin de première mi-temps. Le premier est partout en défense, que ce soit sur Nikola Jokic ou en aide, et inspire toute l’équipe. Quant au second, il est sur un nuage avec son shoot extérieur : mi-distance ou 3-points, peu importe ça fait ficelle pour Bam. Résultat : 16-2 run pour Team USA, et +14 à la pause (59-45).

FIBA STEPH 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/GsMhJykBQw

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

pic.twitter.com/A3k0vsRSlg https://t.co/wy7NOu6qam

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

J'en connais qui ont le sourire à Miami en ce moment…pic.twitter.com/apO3zo1857

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

On attend forcément une réaction serbe à la sortie des vestiaires, sauf que la Serbie… tarde à sortir du vestiaire. Team USA ne veut pas jouer avec sa nourriture et envoie un 12-0 d’entrée, avec notamment deux tirs primés de Jrue Holiday. L’écart grimpe jusqu’à 26 points. En “back-to-back” et privée de Bogdan Bogdanovic, la Serbie ne va pas tarder à lâcher les armes. Nikola Jokic rejoint le banc, Aleksej Pokusevski est appelé sur le terrain, c’est déjà l’heure du garbage time.

Garbage time ou pas, Anthony Edwards continue d’être agressif. Garbage time ou pas, Anthony Davis continue de bâcher tout ce qui bouge. Garbage time ou pas, LeBron James, Stephen Curry et Cie décident de véritablement faire le show. Dans le quatrième quart-temps, on passe du stade du blowout à celui de la démonstration de force.

BAM TO LEBRON ! 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/x2c7Ykz9nL

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

MAIS TU VEUX FAIRE QUOI 😭😭😭pic.twitter.com/HQckyRcE0N

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

Score final : 105-79 pour les Américains.

Après deux premières sorties poussives, Team USA tient clairement son match référence. Le niveau démontré entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde rappelle à tout le monde que les Avengers sont quasiment imbattables quand ils atteignent des sommets d’intensité en défense et qu’ils sont appliqués en attaque.

La concurrence peut transpirer…