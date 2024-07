Les highlights de Stephen Curry (24 points) face à la Serbie

Très discret face à l’Australie il y a deux jours à Abu Dhabi, Stephen Curry ne pouvait pas quitter la capitale des Émirats arabes unis sans offrir à ses nombreux fans une petite masterclass. La Serbie était au mauvais endroit au mauvais moment.

24 points, six tirs primés, 8/12 au shoot.

Dans la large victoire de Team USA face à la Serbie ce mercredi soir (105-79), Stephen Curry a régalé la galerie tout en montrant le droit chemin à ses copains. Auteur des neuf premiers points de son équipe, et d’un gros coup de chaud dans le deuxième quart pour creuser un premier écart, Curry a clairement fait la diff’.

Stephen Curry today:

24 PTS

6 3PT

8-12 FG

The best NBA player in the world 🧑‍🍳🔥

pic.twitter.com/r2cQEIpy5Y

— Chef curry Parody (@baby_face_goat) July 17, 2024

Dans ce qui est peut-être son meilleur match sous les couleurs de Team USA, Stephen Curry a montré qu’il était prêt à porter les Etats-Unis au sommet lors des JO de Paris 2024. Pour rappel, s’il est toujours invaincu avec l’équipe nationale (21 victoires en 21 matchs), Steph est toujours à la recherche de sa première médaille d’or olympique.

Cela ressemble quand même beaucoup à un homme en mission.

Le crossover Paul Pogba – Stephen Curry j’étais pas prêt pic.twitter.com/ZDPqOd3UcE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2024