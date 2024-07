Free Agency 2024 : Cory Joseph signe au Magic pour 2 saisons

On a obtenu des nouvelles de Cory Joseph ! Le Canadien était sans contrat depuis son départ de Golden State à l’issue de la saison passée, mais CoJo va rebondir en Floride, et plus précisément au Magic pour les deux prochaines saisons.

Encore un peu d’expérience à Orlando grâce au meneur de 32 ans. Champion NBA en 2014 avec les Spurs, Cory Joseph arrive au Magic pour deux ans. N’ayant joué que 26 matchs pour 2,4 points de moyenne dans la Baie la saison passée, il ne devrait pas jouer beaucoup mais va apporter encore davantage d’expérience à un groupe très jeune et ambitieux, mais qui peut manquer de darons dans le vestiaire (d’autant plus depuis le départ de Joe Ingles à Minnesota). Le meneur, natif de l’Ontario, a joué chez les Spurs, les Raptors, les Pacers, les Kings, les Pistons, puis les Warriors. Le Magic sera donc sa septième franchise NBA. La deuxième année est une team-option et le montant n’a pas filtré.

Sources: The Orlando Magic and free agent guard Cory Joseph have agreed to a two-year deal, @hoopshype has learned. Joseph is represented by @KlutchSports CEO Rich Paul. pic.twitter.com/q8CYeJJDci

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 17, 2024

Cory Joseph va probablement jouer un rôle de mentor dans l’effectif floridien. Vétéran respecté dans un vestiaire, il devrait être le troisième meneur dans la hiérarchie de Jamahl Mosley derrière Jalen Suggs et Anthony Black, voire Cole Anthony s’il est utilisé à ce poste. Il sera le seul trentenaire de l’équipe avec Kentavious Caldwell-Pope, fraîchement arrivé de Denver, le seul autre Champion NBA de la bande. CoJo prend le quinzième et dernier spot dans le roster du Magic, ce qui signe officiellement la fin de l’aventure Markelle Fultz à Orlando. Ce dernier pourrait bien rejoindre un contender à l’avenir.

Avec cette arrivée, le Magic boucle officiellement son effectif pour la saison prochaine et apporte un meneur d’expérience qui pourra dépanner au besoin. Il ne va évidemment pas jouer 35 minutes par match, mais son apport dans le vestiaire pourrait faire du bien chez Mickey.