Khris Middleton (Bucks) a été opéré des deux chevilles

Khris Middleton a subi deux opérations pour ses chevilles lors de cette intersaison si l’on en croit The Athletic. L’objectif étant de réparer certains soucis persistants pour l’arrière des Bucks.

Le joueur est passé sur le billard juste après les Playoffs, on imagine que c’était en avril étant donné que les Daims ont pris la porte dès le premier tour face aux Pacers. Oui, c’est totalement gratuit. Plus sérieusement, le joueur a commencé par la cheville gauche, amochée depuis février et cette retombée sur le pied de Kevin Durant après avoir tenté un tir. Voici ce que le joueur avait déclaré après coup.

“Je ne me souviens pas avoir subi une entorse de la cheville aussi grave. Après coup, j’ai essayé de rejouer, de courir dessus, pour voir si ça allait mieux, mais ce n’était pas le cas. Je ne le sentais tout simplement pas. Dès que j’ai enlevé ma chaussure, ça a commencé à gonfler, il fallait arrêter.”

Bucks star Khris Middleton has undergone arthroscopic surgeries on both ankles this offseason, sources tell me and @eric_nehm. He is expected to be ready for the start of next season.

Khris Middleton a aussi subi une légère opération arthroscopique à la cheville droite, pour régler des petits soucis persistants (il s’était notamment blessé à la cheville droite en Playoffs). Il peut aujourd’hui marcher sans ressentir de douleur ni d’inconfort. Il devrait être prêt pour le début de la saison prochaine, lui qui a déjà repris les exercices légers. C’est donc plutôt une bonne nouvelle pour les Bucks, qui pourront compter sur le retour de leur arrière assez rapidement.

Souvent gêné par les blessures ces dernières années, Khris Middleton a voulu régler ces soucis de cheville une bonne fois pour toutes afin de revenir à son meilleur niveau. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Source texte : The Athletic