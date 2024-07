La Summer League de Vegas 2024 s’est achevée cette nuit avec la victoire du Miami Heat en finale face aux Memphis Grizzlies. La franchise de South Beach remporte son premier trophée de Summer League.

Attention aux personnes cardiaques car ce Heat – Grizzlies aura mis bien du temps à offrir un vainqueur. En fait, il aura même fallu attendre le dernier panier du match, alors que les deux équipes étaient à égalité.

Après avoir fini le temps règlementaire sur un score de parité de 113 partout, Miami et Memphis se sont donc lancés dans une prolongation. Pas 5 minutes sur le chrono mais un score à atteindre, à savoir 120. La première équipe à scorer 7 points s’adjugeait donc le trophée et aucune des deux n’a voulait lâcher. Arrivées à 118 partout, il a fallu un game winner de Pelle Larsson pour définitivement finir les hostilités.

PELLE LARSSON WINS IT FOR MIAMI 🏆 #NBA2KSummerLeague CHAMPS! pic.twitter.com/D348O0vjPh

— NBA (@NBA) July 23, 2024

On notera les 24 points de Josh Christopher, élu MVP de la finale, mais aussi le nouveau double-double du solide Kel’el Ware (21 points, 10 rebonds) ou encore les 21 points de l’athlétique Alondes Williams pour Miami. Côté Grizzlies, Jake LaRavia a pris feu avec 32 points alors que Scotty Pippen Jr. fait encore honneur à son père avec 29 points et 11 passes décisives et GG Jackson ajoute 28 points. En vain.