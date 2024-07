Trois ans après Cam Thomas, c’est Jalen Wilson, un nouveau joueur des Brooklyn Nets qui obtient le titre de MVP de la Summer League. Faisant suite à une saison NBA où il a participé à seulement 43 matchs, l’ailier-fort a montré de belles promesses pendant la ligue d’été 2024.

▪️ 21.8 PPG

▪️ 4.6 RPG

▪️ 55% 3P

▪️ Back-to-Back All-Summer League Honors

▪️ Summer League MVP

Congrats, @thejalenwilson! pic.twitter.com/L9ljXtwOns

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 22, 2024

Il n’était pas présent lors de la Finale remportée par le Miami Heat face aux Memphis Grizzlies hier, mais Jalen Wilson avait déjà fait suffisamment forte impression lors des cinq matchs de Summer League qu’il a disputé cet été. Un bilan de trois victoires pour deux défaites, mais surtout des moyennes individuelles de 21,8 points, 4,6 rebonds, 1 passe, 0,6 interception et d’excellents pourcentages : 47,3% au global, 55% de loin et 90% aux lancers. Du propre ! Son match face au Magic avait été particulièrement marquant, le forward avait envoyé 33 points en claquant 6 tirs longue distance et ajoutant 10 rebonds et un tir de la gagne en prolongations pour parachever son oeuvre

Yet another DOMINANT performance from Jalen Wilson! 💪

He had a game-high 33 PTS to go along with 10 REB and hit the game-sealing shot in overtime to lead the @BrooklynNets to a win. pic.twitter.com/982WPgvYe2

— NBA G League (@nbagleague) July 19, 2024

Sélectionné avec le 51è pick de la Draft 2023, Jalen Wilson n’avait pas vraiment eu l’occasion de se montrer plus que ça avec les Nets en 2024. Ça pourrait changer en 2025. Un titre de MVP de Summer League, ça ne garantit pas une place au Hall of Fame, mais c’est le début de quelque chose. Avec la reconstruction des Nets qui va prendre complètement son sens cette saison, il y a le temps et la place de faire grimper les moyennes de 5 points et 3 rebonds de l’ailier fort en NBA.