NBA Summer League First Team : Reed Sheppard et Kel’El Ware mis à l’honneur

La Summer League de Vegas s’est achevée cette nuit avec le titre du Heat face aux Grizzlies. Dans la foulée, les récompenses individuelles ont pu être distribuées avec notamment le titre de MVP du tournoi mais aussi les deux meilleurs cinq de la compétition.

Le Heat est évidemment à la fête avec ce trophée de Summer League mais la franchise de Miami s’en sort bien également pour les récompenses individuelles. Josh Christopher a en effet remporté le titre de MVP de la Finale. Pour le titre de MVP du tournoi, c’est Jalen Wilson des Nets qui a été récompensé.

S’agissant désormais des First et Second Team de la compétition, on retrouve beaucoup de noms connus. Dans le premier cinq, GG Jackson et Scotty Pippen Jr. des Grizzlies se placent logiquement, comme Reed Sheppard la nouvelle pépite des Houston Rockets. Pour les accompagner, on retrouve Jordan Miller des Clippers et le très régulier Kel’el Ware du Heat.

Petite originalité ici car Jalen Wilson, pourtant MVP du tournoi, n’est pas dans le meilleur cinq de la compétition mais dans le second ! Il y partage l’affiche avec Jaime Jaquez Jr. du Heat, Jarace Walker des Pacers et les rookies Donovan Clingan et Bub Carrington.

